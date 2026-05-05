Fitch Ratings Mejora la Calificación de la Deuda Argentina: Causas y Consecuencias

Este martes, la agencia Fitch Ratings anunció un incremento en la calificación de la deuda argentina, pasando de CCC+ a B-. Este acontecimiento señala un cambio favorable tras años de desafíos económicos.

Una Mejora Significativa en la Credibilidad Internacional

Fitch subrayó las mejoras en la consolidación fiscal y la acumulación de reservas bajo el gobierno de Javier Milei. Según su comunicado, la decisión se basa en «balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas y expectativas de que se logrará financiamiento suficiente para cumplir con las obligaciones de deuda». Esta nueva calificación sitúa a Argentina fuera de la categoría de «default selectivo», lo que recupera parte de su credibilidad ante los mercados internacionales.

Reservas en Ascenso y Balance Energético Positivo

El gobierno ha priorizado la compra de dólares en el mercado, logrando acumular aproximadamente u$s7.100 millones hasta abril y proyectando alcanzar entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones al final del año.

Fitch estima que las reservas internacionales netas podrían aumentar en u$s8.000 millones, alineándose con las metas acordadas con el FMI. Sin embargo, advierte que las reservas siguen siendo limitadas al considerar los pasivos a corto plazo.

Argentinos han comenzado a registrarse como exportadores netos de energía, lo que refuerza su resiliencia ante fluctuaciones en los precios globales del sector.

Superávit Fiscal: Pilar de la Política Económica

La estabilidad presupuestaria se mantiene como el eje central de la estrategia fiscal. Fitch anticipa un superávit primario del 1,1% del PBI para 2026, situando a Argentina entre los mejores de su categoría.

La administración ha logrado avances legislativos significativos, como reformas laborales y ajustes en la Ley Nacional de Glaciares, lo que indica un enfoque proactivo hacia la desregulación y la atracción de inversiones.

Estrategias de Financiamiento ante un Año Electoral

El gobierno ha diseñado un plan para gestionar los vencimientos en moneda extranjera que incluye garantías multilaterales y emisión de bonos en dólares. Fitch observa que la administración ha decidido evitar los mercados externos para no incurrir en costos adicionales de endeudamiento, aunque advierte que esto podría limitar la capacidad para mejorar la liquidez en un año electoral.

Desafíos Inflacionarios y Crecimiento Desigual

La inflación, aunque muestra signos de desaceleración, sigue presentando obstáculos. Tras caer a 1,5% en mayo de 2025, un aumento reciente la llevó a 3,4% en marzo de 2026.

El crecimiento se ha concentrado en sectores como minería y energía, mientras que la industria enfrenta desafíos. Para 2026, se proyecta una expansión de 3,2%.

Riesgos Políticos hacia 2027

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, Fitch advierte que la oposición permanece débil. A pesar de esto, el bajo crecimiento y la inflación pueden mermar la popularidad del gobierno. La calificadora expresa que los mercados son sensibles a las dinámicas políticas, lo que presenta riesgos para la confianza económica.

Implicaciones de la Mejora en la Calificación

El ascenso en la calificación de Fitch tiene repercusiones directas en el costo de financiamiento y la confianza de los inversores. Aunque Argentina sigue en un nivel especulativo, una calificación más alta podría traducirse en tasas de interés más bajas y una mayor atracción de inversiones.

La percepción de riesgo también podría disminuir, favoreciendo el valor de los activos y fortaleciendo así el sistema financiero. Este respaldo internacional puede servir como un impulso para reformas y relaciones con organismos multilaterales.

A pesar de los aspectos positivos, la calificación B- indica un riesgo elevado, lo que resalta la necesidad de que Argentina continúe consolidando sus avances para lograr beneficios económicos sostenibles a largo plazo.