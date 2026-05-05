Bitcoin a $81,000: ¿Invertir ahora o esperar? 3 escenarios clave

Bitcoin ha alcanzado un nuevo hito, cotizando actualmente en u$s81.300. Con un crecimiento diario del 1,29% y un robusto 5,56% en la última semana, la criptomoneda ha experimentado una notable recuperación del 35% desde su reciente mínimo de u$s60.000. Este aumento ha sido respaldado por un volumen diario de u$s46.620 millones, lo que indica un interés real de compra en el mercado.

El Umbral Clave: ¿Podrá Bitcoin Superar la EMA200?

Los analistas están atentos a la **EMA200 diaria** situada en torno a los **u$s82.100**. El desenlace de esta prueba podría definir el rumbo de Bitcoin en las próximas semanas. Según el analista Iván Bolé, «Bitcoin está en una encrucijada otoñal», tras un crecimiento constante desde marzo, aunque este ha sido regulado y de poca convicción.

Si logra superar la EMA200 de manera convincente, el objetivo se situaría entre **u$s90.000** y **u$s100.000**. En caso contrario, los pronósticos más pesimistas anticipan una caída por debajo de **u$s70.000**.

Cuatro Impulsores del Rally de Bitcoin

La reciente recuperación por encima de **u$s80.000** se puede atribuir a estos cuatro factores:

Un notable ingreso neto de aproximadamente **u$s2.000 millones** en fondos cotizados (ETF) de Bitcoin en abril, marcando un mes histórico.

El avance potencial del proyecto de ley **CLARITY Act**, que tiene un **64%** de probabilidad de ser aprobado según Polymarket.

La creciente acumulación de Bitcoin por parte de Strategy, que ha adquirido **818.000 BTC**, representando el **3,8%** del suministro total.

Un entorno «risk-on» en el mercado bursátil, con el Nasdaq superando los **25.000 puntos**.

En este contexto, la dominancia de Bitcoin alcanzó el **60,62%**, mostrando que, en medio de la incertidumbre macroeconómica, los inversores institucionales prefieren refugiarse en el activo más robusto.

Bitcoin según el análisis técnico (crédito: Iván Bolé)

Sin embargo, el contexto geopolítico presenta desafíos, con conflictos reportados en los Emiratos Árabes Unidos y tensiones que podrían afectar el apetito por el riesgo en activos digitales.

Un cierre por encima de **u$s81.500** convertiría esa resistencia en soporte, permitiendo objetivos más altos de entre **u$s87.000** y **u$s92.000**, destaca la analista Belén González. «A menos que esto suceda, la estructura técnica sigue siendo frágil».

Ethereum: Señales Mixtas y Potencial Alcista

Ethereum, por su parte, se encuentra cotizando en **u$s2.382**, registrando una ligera caída diaria del **0,48%** pero con incrementos del **2,12%** en una semana. Su volumen diario alcanza los **u$s17.310 millones**, superando el promedio anterior.

La situación técnica de ETH presenta soportes clave en **u$s2.350** y **u$s2.300**. Las resistencias inmediatas a observar son **u$s2.450** y **u$s2.500**, y el RSI está en una zona neutral, lo que permite un posible crecimiento.

Los fundamentales siguen mostrando entradas netas constantes en los ETF de Ethereum, con **u$s590 millones** acumulados hasta la fecha. Sin embargo, ETH todavía está lejos de su máximo histórico de **u$s4.800**.

Reflexiones sobre el Mercado: ¿Rumbo a la Primavera Cripto?

La percepción actual del mercado es incierta. Belén González advierte que «es prematuro afirmar que el invierno cripto ha terminado», mientras que Julián Colombo, director de Bitso en Sudamérica, agrega que aunque hay un clima de optimismo, la incertidumbre persiste.

Bolé es cauteloso y estima que esto podría ser un simple «rebote de manual» en un mercado bajista, sugiriendo que podrían ocurrir correcciones adicionales en el futuro.

Las Altcoins: Expectativas y Riesgo Controlado

La dinámica que generalmente activa a las altcoins implica un movimiento ascendente de Bitcoin seguido de una pausa en su dominancia, lo que aún no se ha materializado. Bitcoin se mantiene estable cerca de **u$s81.000**, y otros activos como **XRP** y **Solana** enfrentan presiones a la baja.

A pesar de la cautela, existen nombres que podrían ser favorables en el futuro: **WhiteBIT Coin**, **TRX** y **Hyperliquid** han mostrado estructuras más sólidas, y están en el radar de los analistas.

En resumen, el panorama de las criptomonedas es mixto. Hay señales de optimismo, pero también son evidentes los riesgos presentes en el ambiente macroeconómico y geopolítico actual. La prueba definitiva será el comportamiento de Bitcoin frente a la **EMA200**. Una superación contundente podría abrir nuevas oportunidades, mientras que un fracaso podría significar un retroceso más profundo en el futuro.