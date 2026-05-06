Nuevo reglamento del RIFL: Menos contribuciones patronales para nuevas contrataciones

El reciente Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece un marco para fomentar la creación de empleo registrado en el sector privado argentino. Con esta regulación, se busca una mayor integración de trabajadores en el mercado laboral.

Detalles del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

El régimen tiene como propósito clave incentivar la formalización laboral a través de una significativa reducción de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de trabajo.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Este régimen está diseñado para facilitar la incorporación de trabajadores que han tenido poca o ninguna experiencia en el empleo formal. En este sentido, se prevén condiciones específicas que deben cumplirse:

Se consideran beneficiarios aquellos que:

No hayan registrado empleo formal hasta el 10 de diciembre de 2025 .

. Hayan estado desempleados en los seis meses anteriores al alta laboral.

Provengan del sector público, en cualquiera de sus niveles.

Sean monotributistas sin haber tenido empleo en relación de dependencia en el sector privado durante los seis meses previos al alta.

Plazo y Alcance del Beneficio

Los empleadores que registren nuevas relaciones laborales entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 podrán beneficiarse de esta normativa.

Empleadores elegibles

Los empleadores que se inscriban después del 10 de diciembre de 2025 podrán acceder a la reducción de contribuciones, que se aplicará hasta un 80% de la nómina de trabajadores que califiquen.

Beneficios Económicos y Compatibilidad

Los trabajadores que generen ingresos adicionales como autónomos o monotributistas no perderán el acceso a este régimen, lo que brinda mayor flexibilidad y seguridad financiera durante su inserción laboral.

Reducción de Contribuciones Patronales

El decreto introduce alícuotas diferenciadas que son notablemente más bajas que las del régimen general:

2% destinado a subsistemas de seguridad social y asignaciones familiares.

destinado a subsistemas de seguridad social y asignaciones familiares. 3% correspondiente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Perspectivas del Nuevo Régimen

Desde la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se señala que esta regulación añade claridad sobre el proceso de implementación y establece un marco que favorece la creación de empleo formal en el sector privado.