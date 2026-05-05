El déficit comercial de EE.UU. se amplía en marzo por aumento de importaciones

A medida que las importaciones superan a las exportaciones, el déficit comercial de Estados Unidos se amplía, revelando el dinamismo de la economía estadounidense en un contexto global desafiante.

El déficit en el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos se incrementó un 4,4% en marzo,

Aumento en las Importaciones y Exportaciones

El valor de las importaciones experimentó un aumento del 2,3%, impulsado principalmente por una mayor llegada de vehículos automotores y bienes de consumo. Además, las importaciones de bienes de capital también crecieron, reflejando el impacto del avance de la inteligencia artificial en la demanda de equipos informáticos provenientes del extranjero.

Incremento en las Exportaciones de Petróleo

Por otro lado, las exportaciones se incrementaron un 2% en marzo, gracias a un aumento en los envíos de petróleo y otros productos derivados. A pesar de esta mejora, el trimestre muestra que las exportaciones netas afectaron negativamente al producto interno bruto, registrando la mayor caída en un año.

Desafíos Globales en el Comercio

El periodo reciente ha estado marcado por tensiones internacionales, incluyendo la guerra en Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una vía crítica para aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de petróleo. Esta situación plantea un desafío significativo para las empresas que dependen del comercio global.

Impacto en la Industria del Petróleo y Gas

La industria petrolera estadounidense podría beneficiarse de las condiciones actuales, ya que el precio del crudo Brent ha experimentado un aumento de más del 50% desde el inicio del conflicto bélico a fines de febrero. Las exportaciones de petróleo de EE.UU. están alcanzando niveles récord, lo que puede resultar favorable en un mercado volátil.