Milei regresa a EE. UU. para participar en la conferencia del Instituto Milken

En un emocionante viaje de corta duración, el presidente Javier Milei aterrizó en Los Ángeles para participar en la 29 Conferencia Global del Instituto Milken, un evento que reúne a más de 200 líderes de diversas áreas como políticas públicas, negocios y tecnología.

Un Encuentro de Alto Nivel

El libertario arribó a la ciudad californiana pasadas la medianoche, aproximadamente a las 4:30 AM en Argentina, listo para exponer sus ideas en un foro centrado en «traducir la reciente disrupción e innovación en soluciones prácticas para un futuro sostenible». Este evento, que se desarrollará durante tres días en el Hilton Beverly Hills, se asemeja al foro de Davos, pero con un ambiente más cálido.

Acompañantes y Agenda

En esta ocasión, Milei viaja con el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford. Aunque la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, no lo acompaña, su ausencia es frecuente en viajes breves.

Reunión con Michael Milken

Entre las actividades programadas, a las 2 PM hora de Argentina, Milei se reunirá con Michael Milken, presidente del instituto que organiza el evento, quien ha elogiado previamente las reformas del presidente argentino.

Oportunidades de Networking

Luego de su encuentro con Milken, se programan reuniones con un grupo selecto de empresarios. Según fuentes cercanas, la cantidad de interesados supera la docena, reflejando el interés en el modelo económico argentino.

Asistentes Destacados y Paneles Finales

Entre los distinguidos participantes de la conferencia se encuentran líderes empresariales de renombre internacional, como Larry Fink de BlackRock y Bruce Flatt de Brookfield Corporation. Los organizadores estiman la participación de alrededor de 4,000 asistentes en total.

Milei cerrará uno de los paneles finales a las 18 horas en Argentina, donde hablará sobre su visión económica durante media hora. Sin embargo, no tendrá la oportunidad de coincidir con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien ya regresó a Washington después de disertar en el evento.

El Contexto Político y Empresarial

La conferencia no solo atrae a empresarios; figuras políticas como el senador republicano Ted Cruz y la ex primera dama Jill Biden también están presentes. La diversidad de participantes incluye desde líderes de naciones hasta deportistas y artistas reconocidos, evidenciando la magnitud de este evento.

La Historia de Milei en Estados Unidos

Este es el cuarto viaje de Milei a Estados Unidos en lo que va del año, y ha visitado el país en 15 ocasiones desde que asumió la presidencia. Este viaje refleja su estrecha relación con el país norteamericano y su compromiso con forjar lazos que beneficien a Argentina.

Próximos Pasos

Después de su intervención en la conferencia, Milei regresará a Buenos Aires el mismo miércoles a las 22 horas, donde se prevé su arribo al mediodía del jueves. Se espera que este viaje, aunque breve, genere repercusiones positivas en la relación entre Argentina y las inversiones internacionales.