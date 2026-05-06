Acuerdo entre SOMU y cámaras pesqueras: ¡Comienza la temporada de langostino!

Después de intensas negociaciones, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y las principales cámaras empresariales han sellado un pacto que promete impulsar la actividad pesquera en aguas nacionales.

Este martes, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se reunió con las cámaras CAPIP, CAPECA y CEPA en el Ministerio de Capital Humano, donde se firmó un relevante acuerdo que allana el camino para el comienzo de la temporada de langostino en el país. La participación de SICONARA y la Asociación de Capitanes de Pesca en este entendimiento fue fundamental.

Nueva Estructura Salarial Basada en la Productividad

El acuerdo introduce un novedoso sistema de liquidación de remuneraciones, que dependerá de la productividad y estará vinculado a la cotización del dólar. Para su cálculo, se considera el 90% del tipo de cambio comprador del Banco Nación en el momento de la descarga de langostinos.

Apertura de la Actividad con Mayor Estabilidad

Según fuentes del sector, este pacto busca equilibrar los intereses de empresas y trabajadores. Se han modificado aspectos del Convenio Colectivo vigente, incorporando mecanismos de pago variables que reflejan el precio internacional del langostino. Ambas partes coinciden en que este sistema otorga mayor previsibilidad y reduce la necesidad de renegociaciones cada temporada.

El objetivo principal es garantizar la continuidad de la flota tangonera y proteger los puestos de trabajo en un entorno marcado por la volatilidad del mercado internacional.

Transformación en el Cálculo Salarial

El acuerdo modifica la forma en la que se determinan los ingresos de los trabajadores del mar. En adelante, el salario por producción se calculará en función de la tonelada neta de langostino congelado descargado, utilizando valores promedio de exportación que se ajustarán según el tipo de cambio mencionado.

Además, se unifican diversos conceptos salariales, de modo que el “sueldo por producción” incluirá tanto el salario base como el adicional por bodega completa durante los periodos que sea aplicable.

Expectativas para la Nueva Temporada de Pesca

Con el acuerdo ya formalizado, el sector aguarda la autorización oficial para comenzar la temporada. Esto dependerá de la confirmación técnica del INIDEP sobre la situación del recurso y la autorización para la prospección en la zona de veda.

Empresarios y representantes gremiales destacan que este nuevo entendimiento facilitará la normalización de la actividad y evitará retrasos en futuras campañas. Además, se ha acordado retomar negociaciones en diciembre para el establecimiento de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, con miras a crear un marco estable a largo plazo para el sector pesquero.