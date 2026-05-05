Boca vs. Barcelona: Sigue el Minuto a Minuto de la Copa Libertadores en Vivo

En un ambiente marcado por la tensión y la incertidumbre, Boca Juniors enfrenta a Barcelona S.C. en un encuentro decisivo de la Copa Libertadores. Las circunstancias no son las mejores, pero la pasión del fútbol sigue presente.

Condiciones en Guayaquil: Un Desafío para los Equipos

La seguridad en Ecuador ha llevado a un toque de queda en Guayaquil y otras ocho provincias, con restricciones de circulación entre las 23 y 5 horas. A pesar de esto, el fervor por el deporte se siente en el aire, aunque el clima adverso ha complicado las condiciones del campo. Con un césped en mal estado, barro y charcos amenazan la fluidez del juego.

Formaciones Confirmadas: La Estrategia de Boca

El equipo argentino se presentará con su tercera equipación, una indumentaria blanca con detalles en azul y amarillo, una elección que no se hacía desde una victoria pasada ante Lanús. Boca, dirigido por Claudio Ubeda, alineará a:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Jugadores Clave y Riesgos

Leandro Paredes y Lautaro Blanco enfrentan el peligro de una suspensión si reciben otra tarjeta amarilla, lo que les haría falta en un crucial partido venidero contra Cruzeiro. El equipo ecuatoriano sigue luchando por mantener vivas sus aspiraciones en el torneo, tras perder los tres partidos disputados hasta ahora.

Un Enfrentamiento de Altas Expectativas

El Barcelona S.C., dirigido por César Farías, cuenta con un plantel que incluye a jugadores argentinos, como Darío Benedetto y Matías Lugo. Sin embargo, el club enfrenta problemas internos que complican su rendimiento. Este duelo se presenta como su última oportunidad para aspirar a avanzar a los octavos de final o al menos asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.

Últimos Resultados y Preparación

Boca llega a este desafío tras una victoria reciente sobre Central Córdoba por 2-1, donde se reservó a sus titulares para este importante encuentro. Con un calendario apretado, el equipo argentino mostrará su fortaleza en el estadio Banco Pichincha, donde la atmósfera promete ser electrizante.

Cómo Seguir el Partido

El esperado partido se transmitirá en vivo por Telefé y Fox Sports, y estará disponible en plataformas digitales como Disney+. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto a través de diversos medios informativos, asegurando que nadie se pierda un instante de la acción.