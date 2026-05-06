Claudia Sheinbaum critica a Isabel Díaz Ayuso: ‘Reivindicar a Cortés es un camino hacia la derrota’

Claudia Sheinbaum Responde con Firmeza a Díaz Ayuso durante su Visita a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su contundente rechazo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está en México realizando una controversial gira.

La visita de Ayuso, que comprende esfuerzos por reivindicar la figura de Hernán Cortés, ha generado un intenso debate sobre la historia colonial y su legado en México. Sheinbaum no dudó en criticar indirectamente a su homóloga española.

La crítica de Sheinbaum: un llamado a la resistencia

Durante un discurso en conmemoración de la Batalla de Puebla, Sheinbaum abordó las provocaciones de Ayuso, quien ha sido cuestionada por sus políticas en España. Sin nombrarla, la presidenta mexicana afirmó que aquellos que glorifican figuras como Cortés están «destinados a la derrota». Sus palabras fueron un claro mensaje a los políticos nacionales que la acompañan y que comparten ideales similares con la dirigencia del Partido Popular español.

Un acto simbólico en el corazón de México

Díaz Ayuso fue recibida en México con un acto que incluyó a figuras del sector cultural y político, aunque la controversia llevó a la cancelación de una misa programada en la Catedral Metropolitana para honrar a Cortés. En su lugar, se realizó otro evento donde se defendió la figura del conquistador. En este contexto, Ayuso expresó su incomprensión hacia quienes promueven el «odio» hacia la herencia hispánica, haciendo un guiño a la reciente solicitud de perdón del ex presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al rey de España.

Presiones, soberanía y un legado complejo

Las intervenciones de Sheinbaum no solo hablaron del pasado, sino que también coincidieron con crecientes presiones de Estados Unidos respecto a temas de seguridad y narcotráfico. «Nuestro pueblo no se equivoca defendiendo su soberanía», subrayó en un contexto marcado por acusaciones legales contra algunos miembros de su partido. Sheinbaum enfatizó que la historia de México está marcada por la resistencia frente a intervenciones e intereses extranjeros, asegurando que el país no olvidará las traiciones de aquellos que han buscado someterlo.

Reflexiones sobre la historia