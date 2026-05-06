Control Estricto: El Gobierno Limita el Apalancamiento y Monitorea el Dólar

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado cambios significativos en las regulaciones del mercado de capitales argentinos, con el objetivo de mitigar riesgos y garantizar la estabilidad financiera.

Con la Resolución General 1130/2026, la CNV establece controles más rigurosos para las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), a fin de resguardar la integridad del sistema financiero frente a situaciones de volatilidad.

Nuevos Requisitos de Liquidez y Endeudamiento

La normativa introduce un nuevo índice de liquidez que exigirá a las ALyC mantener activos corrientes equivalentes o superiores a sus pasivos corrientes, garantizando recursos líquidos para afrontar obligaciones a corto plazo.

Además, se establece un límite drástico al endeudamiento: el total de pasivos no podrá exceder cinco veces el patrimonio neto más el capital mínimo regulatorio. Este cambio reduce el apalancamiento en relación a los fondos disponibles.

Las sanciones son inmediatas: cualquier incumplimiento que no se corrija en un plazo de dos días hábiles llevará a la suspensión de la operatoria de la firma infractora.

Monitoreo Más Estricto de la Exposición Cambiaria

Otro aspecto destacado de la norma es el seguimiento diario de la exposición cambiaria. Las ALyC deberán reportar sus tenencias en dólares y otras divisas, incluyendo depósitos, activos en el exterior y efectivo. Esto busca proporcionar una visión clara y actualizada de su situación ante fluctuaciones del tipo de cambio.

Además, la CNV ha prohibido el neteo contable de saldos de clientes, lo que significa que toda transacción debe ser registrada de forma separada para mejorar la transparencia y evitar riesgos ocultos.

Reacciones del Mercado y Perspectivas Futuras

La implementación de esta normativa ya ha comenzado a influir en el mercado, generando presión vendedora entre los agentes que deben ajustar sus posiciones para cumplir con los nuevos límites. Esto suscita un contexto de reacomodamiento que podría llevar a una mayor volatilidad en el corto plazo.

Desde Delphos Investment, se observa que la medida podría ser una reacción preventiva ante antecedentes de estrés financiero, como el registrado en octubre de 2025. Aunque la normativa podría generar turbulencias iniciales, su propósito es ordenar los riesgos en el sistema financiero, combinando exigencias patrimoniales más estrictas y una supervisión contable rigurosa.