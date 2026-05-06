UBA al Gobierno: ‘No ha habido transferencia de fondos para hospitales’

La Universidad de Buenos Aires (UBA) exige respuestas al Gobierno nacional por la ausencia de transferencias de fondos destinados a sus hospitales universitarios, en medio de una creciente disputa por el financiamiento del sector salud académico.

En un comunicado, la UBA enfatizó que “no se ha transferido ni un solo peso” de la partida asignada en el Presupuesto 2026 para los gastos operativos de los hospitales. Esta falta de recursos genera serias preocupaciones en la comunidad universitaria que, desde hace meses, denuncia un recorte en la financiación.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, contradijo a la UBA, argumentando que no existe desfinanciamiento y que la universidad busca acaparar la mayor parte de los recursos. Sin embargo, desde la UBA sostienen que el propio Gobierno reconoce que los fondos específicos para hospitales universitarios no han sido distribuidos, dejando a numerosas instituciones sin los recursos necesarios para operar.

En respuesta, la UBA reforzó su posición a través de redes sociales, señalando que las declaraciones oficiales “confirman, en los hechos”, la falta de financiamiento. Según sus argumentos, el Ministerio ha admitido que los fondos todavía no han sido asignados ni transferidos, y que su distribución aún está pendiente.

Un Clima de Tensión Continua

Este desacuerdo surge en un contexto de tensión que se ha ido intensificando con el tiempo. La UBA ha alertado sobre un recorte preocupante en el presupuesto para 2026, lo que afecta a hospitales que brindan atención a más de 700 mil pacientes anuales. A pesar de las afirmaciones del Gobierno, que asegura haber transferido los fondos “en tiempo y forma”, la UBA insiste en que no se han materializado los recursos necesarios.

Una nota destacada advierte sobre la angustia en la comunidad universitaria, donde se denuncia un recorte del 30% en la financiación de hospitales y se rechaza la reciente derogación de la ley universitaria. Ahora, la UBA vuelve a centrar su reclamo en un hecho crucial: la falta de transferencia efectiva de los recursos prometidos.

Urgente Situación de los Hospitales Universitarios

Las autoridades de la UBA han expresado su preocupación por la crítica situación que enfrentan sus hospitales. Directores de hospitales emblemáticos, como el Clínicas y el Roffo, han manifestado el impacto directo de la falta de financiamiento en su funcionamiento diario. “Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios”, afirmaron, subrayando su papel esencial en la atención sanitaria, la formación profesional y el desarrollo científico del país.

El conflicto se centra en una partida del Presupuesto 2026 destinada a hospitales universitarios, cuyo destino sigue sin definirse. Mientras que el Gobierno defiende la necesidad de repartir estos fondos entre todas las instituciones educativas, la UBA se sostiene en su argumento de que el dinero, hasta el momento, no ha sido asignado ni transferido, lo que agrava la crisis financiera de sus centros de salud.