A pasear un guanaco por la calle: el video viral y la polémica denuncia

Guanaco en las Calles de Rada Tilly: Un Encuentro Que Desató la Controversia

Un guanaco paseando por las calles de Rada Tilly, Chubut, ha generado una ola de reacciones en redes sociales, y ha llevado a la intervención de un programa de conservación que ha denunciado al propietario del animal.

En un video que rápidamente se volvió viral, un grupo de niños se acercó al guanaco, acariciándolo mientras un hombre lo sostenía con una correa. La imagen desató una serie de críticas sobre el tratamiento de la fauna silvestre en entornos urbanos.

Intervención de Autoridades en Defensa de la Fauna

Tras la difusión del video, el programa de conservación REFAUNAR tomó cartas en el asunto, denunciando al dueño del guanaco ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. El director del programa, Víctor Fratto, enfatizó que «los animales silvestres no son mascotas» y que este tipo de interacciones están reguladas por normas específicas.

Las Implicaciones del Cautiverio en la Fauna Silvestre

Fratto alertó sobre los peligros del cautiverio para el bienestar del guanaco. La falta de un espacio adecuado y una dieta adecuada pueden provocar estrés y debilitar su sistema inmunológico, haciéndolo vulnerable a graves enfermedades.

El Peligro de la Interacción Humana

Además, el especialista subrayó que tener un guanaco en un entorno urbano representa un riesgo tanto para el animal como para los ciudadanos. La exposición prolongada al ser humano puede dificultar su reintegración a su hábitat natural.

Legislación y Protección de la Fauna Silvestre

La situación también toca el aspecto legal: la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y otras normativas provinciales prohíben la tenencia de fauna silvestre en domicilios particulares, estableciendo sanciones para quienes infrinjan estas leyes.

Salud Pública y Riesgos Sanitarios

Los especialistas advierten sobre los riesgos sanitarios que implica la convivencia con animales silvestres. En particular, los guanacos pueden ser portadores de parásitos y enfermedades como la sarcosporidiosis, así como bacterias que pueden transmitirse a los humanos, como Escherichia coli y Salmonella.

La Salud del Guanaco en Manos de la Justicia