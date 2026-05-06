Dólar en su mejor trimestre, pero alerta por caída de reservas

Las reservas de divisas argentinos están en un punto crucial. Aunque el dólar atraviesa un periodo positivo, surgen preocupaciones que podrían poner en peligro esta estabilidad.

Actualmente, el dólar experimenta una fase de crecimiento, pero no todo es color de rosa. Según Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, aunque el panorama es alentador, existen factores de riesgo que el Gobierno debe manejar con cautela.

Un Trimestre Dorado para el Dólar

Redrado destacó que el dólar se mantendrá en calma gracias a una oferta robusta de divisas y a lo que se considera el trimestre dorado para la moneda en Argentina. «La cosecha récord de soja ha impulsado este optimismo», aseguró el economista.

Argentina ha dejado de enfrentar déficit en el sector energético. Con una producción de 900.000 barriles diarios, el país se posiciona como un exportador neto en un contexto global de alta demanda energética.

Señales de Alerta que No Pueden Ignorarse

A pesar de las tendencias positivas, Redrado advirtió sobre dos amenazas clave. La primera es la «formación de activos externos», es decir, la compra de dólares por parte de los ciudadanos, que representa una fuga constante de entre 2.000 y 2.300 millones de dólares al mes.

Esto provoca una sangría de reservas, poniendo en riesgo la estabilidad financiera acumulada durante este periodo favorable. La segunda amenaza proviene del turismo emisivo, con el Mundial de fútbol que históricamente aumenta el gasto en divisas en el extranjero.

Impacto del Turismo en las Reservas

Los datos del INDEC del primer trimestre reflejan el impacto del turismo en la economía:

Gastos de argentinos en el exterior: 2.006,8 millones de dólares

Ingresos por turismo receptivo: 912,5 millones de dólares

Déficit turístico: 1.094,3 millones de dólares

Perspectivas de los Analistas para el Futuro Cercano

De cara al segundo trimestre, se prevé que la salida de divisas disminuya. Marcos Cohen Arazi estima que la demanda de dólares para turismo podría caer un 50%, a pesar del goteo de gastos por el Mundial.

La mayor parte de la demanda de divisas para viajes ya ha sido superada, y es probable que la liquidación de la cosecha contribuye a compensar el gasto adicional asociado a los eventos deportivos.

En resumen, el futuro del dólar se basa en un delicado equilibrio entre la oferta generada por cosechas y la creciente presión por la fuga de capitales y el efecto del turismo. Solo el tiempo dirá cómo impactarán estos factores en la economía nacional.