Rusia y Ucrania acuerdan tregua de cuatro días en medio de intensos bombardeos

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue escalando, con nuevos ataques aéreos que dejan un saldo trágico. A medida que se acercan las treguas anunciadas, la tensión se siente en ambos frentes.

En un día marcado por la violencia, al menos 22 ucranianos perdieron la vida en ataques rusos, mientras que Moscú reportó cuatro muertes. Este alarmante incremento en las hostilidades ocurre justo antes del desfile del Día de la Victoria en Rusia, programado para el próximo sábado, evento que se desarrolla bajo la amenaza de posibles contraataques aéreos de Ucrania.

El gobernador de Zaporiyia informó de al menos 12 muertes en un ataque rusos, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó cinco muertes adicionales en un bombardeo en Kramatorsk, donde los ataques impactaron en zonas centrales, afectando gravemente a la población civil.

Víctimas de un bombardeo en Kramatorsk, Donetsk Iryna Rybakova – Ukrainian 93rd Mechanized brigade

Zelensky también reveló que varios bombardeos nocturnos en Poltava centraron su ataque en la infraestructura energética, resultando en cuatro fallecidos y numerosos heridos. En Kharkiv, se reportó otra muerte asociada a los ataques. “Es cínico pedir un alto el fuego mientras los bombardeos continúan”, expresó Zelensky.

Las Treguas en el Contexto de la Violencia

El presidente ucraniano se refirió a la reciente declaración de Rusia sobre un alto el fuego durante el 8 y 9 de mayo—fechas en que se celebran las conmemoraciones de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial—como una “táctica propagandística”. En respuesta, Ucrania propuso suspender los combates el 6 y 7 de mayo, como un gesto de buena voluntad.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento para detener la guerra”, afirmó Zelensky, quien insistió en que “se requieren acciones concretas para hallar la paz”. Esta postura refuerza la creciente desconfianza entre ambas naciones.

Humo tras un ataque ruso sobre el Río Dnipro SERHII OKUNEV – AFP

Operaciones en Terreno y Reacciones Bombardeos

Zelensky calificó el ataque en Poltava como particularmente cruel, ya que fue ejecutado mediante un segundo misil cuando rescatistas atendían a las víctimas. La primera ministra, Yulia Svyrydenko, destacó que la infraestructura crítica sigue siendo el principal objetivo de Rusia, afectando tanto instalaciones energéticas como residencias.

El jefe de la oficina presidencial, Kirill Budanov, expresó la disposición de Ucrania a cumplir con un alto el fuego mutuo, fundamentado en la vigilancia constante de las acciones del enemigo.

Por su parte, los ataques ucranianos también han escalado, alcanzando a territorios ubicados hasta 2000 kilómetros de la frontera. El Ministerio de Defensa ruso reportó la interceptación de 289 drones ucranianos en múltiples regiones, incluyendo la capital y Leningrado, lo que obligó a cerrar dieciocho aeropuertos.

Personal de emergencias tras un ataque ruso en la región de Kiev Ukrainian Emergency Service

Los Efectos de las Hostilidades en Rusia

En Cheboksary, la República de Chuvashia, un ataque masivo dejó dos muertos y más de 30 heridos, mientras el objetivo principal era una planta militar destinada a las industrias de drones y misiles. Asimismo, las autoridades en Leningrado reportaron incendios en una refinería tras un ataque.

La situación en Moscú se complica con la imposición de un bloqueo casi total del servicio de Internet móvil en el centro de la ciudad, lo que ha dificultado el acceso a varios servicios esenciales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró esperanzado por las treguas unilaterales, pero subrayó la necesidad de un alto el fuego total, inmediato y sin condiciones, que conduzca hacia una paz duradera.

Finalmente, a medida que las tensiones se mantienen, el patrón de breves treguas unilaterales de Rusia parece no producir resultados tangibles, dejando la situación en un punto crítico más de cuatro años después de que comenzara la invasión.