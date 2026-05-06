La Escalada de Ataques en Ucrania: Alerta por Nuevas Víctimas

Al menos 26 personas perdieron la vida tras los recientes bombardeos rusos en varias ciudades de Ucrania. Mientras el presidente Zelenskyy critica la inconsistencia de Moscú, el conflicto se intensifica en un contexto de celebración militar.

Desgarradores Ataques en Zaporizhzhia y Kramatorsk

El gobernador de Zaporizhzhia, Ivan Federov, informó que una serie de ataques aéreos rusos dejó un saldo de 12 muertos en esta ciudad del sur del país. En el este, al menos cinco civiles perdieron la vida en la ciudad de Kramatorsk, el último bastión bajo el control de Kyiv en la región de Donetsk. Zelenskyy destacó que el ataque se dirigió directamente al centro urbano, aumentando las expectativas de que el número de víctimas siga subiendo.

Impacto en Dnipro y Poltava

Las autoridades locales también reportaron fallecimientos en Dnipro y Poltava, lo que subraya la extensión del conflicto y la devastación en varias regiones del país.

Incongruencias en la Estrategia Militar Rusa

Curiosamente, Moscú anunció un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria, programadas para el 9 de mayo, mientras que Kyiv planea su propia pausa del fuego el 6 de mayo. Este evento militar, que habitualmente muestra la fuerza del ejército ruso, se ha visto reducido este año, con la ausencia de equipos bélicos, posiblemente por temor a ser blanco de Ucrania.

Zelenskyy condenó la situación: «Es un cinismo total pedir un alto el fuego para llevar a cabo celebraciones propagandísticas mientras realizan ataques mortales cada día», enfatizó, subrayando que Rusia podría poner fin a la guerra en cualquier momento.

Reacción y Operaciones en Respuesta

Aumentando las tensiones, un ataque de dron de Ucrania en la ciudad rusa de Cheboksary resultó en la muerte de dos civiles y dejó 32 heridos, evidenciando la escalada en la respuesta de Kyiv. Durante las últimas semanas, las autoridades ucranianas han intensificado sus ataques, golpeando objetivos estratégicos en territorio ruso, incluyendo instalaciones petroleras y edificios en Moscú.

Recientemente, un bombardeo ruso en Poltava segó la vida de cuatro trabajadores de la empresa estatal Naftogaz y rescatistas, generando indignación en Kyiv. El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, denunció las «tácticas criminales» del Kremlin, describiendo el ataque como una «doble explosión» dirigida a quienes acudieron a ayudar a las víctimas.