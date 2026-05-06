Casa FOA Córdoba: Persigue 48,000 visitantes y se posiciona como motor urbano e inmobiliario

La cuarta edición de Casa FOA Córdoba promete ser una experiencia inigualable, combinando diseño y desarrollo urbano en un contexto económico desafiante. Con la meta de superar los 48 mil visitantes del año pasado, este evento se consolida como una plataforma estratégica para la ciudad.

Casa FOA, un nombre que ha marcado tendencias en Buenos Aires durante más de 40 años, regresa a Córdoba con una propuesta completamente renovada. Según su director, Diego Maldonado, la elección de un edificio de calidad y una ubicación estratégica son claves para mantener los estándares de la marca y ofrecer una experiencia única.

Un Motor Económico para la Ciudad

Más allá de ser un evento cultural, Casa FOA se ha convertido en un fenómeno económico que impacta de manera significativa en el entorno urbano. «Es un motor que estimula no solo el lugar de instalación, sino también su entorno», explica Maldonado. Durante las fases de montaje, exhibición y cierre, se genera un movimiento comercial que beneficia a las áreas adyacentes.

Este año, la muestra se lleva a cabo en Pocito Córdoba, consolidándose como un “ancla” para el desarrollo inmobiliario. Para los desarrolladores, Casa FOA representa una plataforma para exhibir proyectos y conectar con potenciales inversores en un mercado que busca reactivarse.

Alianzas que Impulsan el Éxito

El modelo de financiamiento de Casa FOA es tripartito: los sponsors y desarrolladores son los principales responsables, seguidos por los expositores que crean los diseños individuales y, finalmente, la venta de entradas. Maldonado destaca el reto que representa poner en marcha la muestra en un año lleno de desafíos para el sector: “Estar aquí y realizar este evento es ya un gran logro”.

El Diseño en el Centro de la Escena

Una de las temáticas predominantes en esta edición es la transformación de la percepción del diseño, tanto en el ámbito comercial como en el residencial. «Un local comercial no puede concebirse sin un buen diseño», afirma Maldonado, reflejando una creciente valorización de la arquitectura interior también en hogares. Este cambio de paradigma fomenta la participación de empresas de construcción e interiorismo, las cuales ven en Casa FOA una oportunidad de posicionamiento ante un público cada vez más exigente.

Este evento no solo busca redefinir el concepto de diseño, sino también continuar impulsando la economía local y el desarrollo urbano.

El Desafío Continúa: Crecimiento y Visibilidad

Con una meta de superar los 48 mil visitantes de su anterior edición en Academia Village, Casa FOA busca no solo atraer más público, sino también seguir ejerciendo su papel como catalizador de negocios, tendencias y transformación urbana. Este equilibrio entre innovación, mercado y desarrollo urbano destaca a Casa FOA Córdoba como un evento esencial en el calendario regional.