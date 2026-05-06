Recaudación en Caída: Preocupación por Provincias y Empleo Público

La recaudación fiscal argentina sigue experimentando una baja continua, generando inquietudes sobre la salud de las cuentas del país. Especialistas advierten que esta tendencia es un reflejo directo de la situación económica.

En los últimos meses, la recaudación fiscal en Argentina ha mostrado una disminución significativa, acumulando ya nueve meses de caída interanual. La economista Elisabeth Piacentini enfatiza que este fenómeno no es meramente técnico, sino un claro indicativo de los problemas económicos que enfrenta el país. “La baja en la recaudación se debe a una reducción en impuestos clave como IVA y Ganancias, que a su vez se relaciona con un enfriamiento general de la actividad económica”, explica Piacentini.

El Vínculo entre Consumo y Recaudación

La especialista subraya que la caída en los ingresos fiscales está directamente relacionada con la disminución del consumo. “Si han disminuido las recaudaciones por IVA y Ganancias, significa que hay menos actividad económica y menos ventas, lo que implica balances con menores ganancias”, destaca.

Este fenómeno no solo afecta a las arcas del Estado, sino que también tiene un fuerte impacto en provincias y municipios, quienes dependen de la coparticipación fiscal.

Menor Consumo y su Impacto en el Empleo

Piacentini señala que la situación en el día a día es evidente. “La disminución del consumo se nota en el comercio, en los shoppings y en la gastronomía”, afirma. Además, la especialista apunta a un deterioro en el mercado laboral: “Las bajas en las cargas sociales indican que hay menos puestos de trabajo y que los salarios están disminuyendo”.

La combinación de un consumo débil, un mercado laboral deteriorado y salarios rezagados está creando un círculo vicioso que agrava la caída de los recursos fiscales, afectando a ambos sectores: público y privado.

Provincias en Crisis: Limitaciones para Bajar Impuestos

La situación en las provincias es alarmante. Piacentini advierte que muchas jurisdicciones dependen demasiado del empleo público y están luchando para cubrir sus gastos. “Hay provincias con más empleo público que privado, lo que dificulta el pago de sueldos”, afirma. Algunas incluso han tenido que recurrir a asistencia del gobierno nacional para cumplir con sus obligaciones financieras básicas.

En medio de este panorama, la posibilidad de realizar una reforma tributaria integral se ve lejana. “Las condiciones no están dadas para implementar cambios fiscales profundos este año”, sostiene Piacentini. A pesar de las demandas del sector privado, muchas provincias no pueden permitirse reducir impuestos como Ingresos Brutos debido a su déficit fiscal.

La opción de endeudarse se presenta como una solución temporal. “No hay financiamiento disponible a gran escala”, concluye, subrayando la falta de recortes en el gasto en muchas jurisdicciones.

Por último, la economista plantea que un camino hacia la recuperación podría encontrarlo en el acceso al crédito. “Se necesita una inyección de préstamos a empresas y familias para reactivar la producción y crear un círculo virtuoso”, concluye, resaltando la importancia de facilitar financiamiento para el desarrollo económico.