Cavallo: «Milei me bloqueó en WhatsApp y el Presidente me fulminó en redes»

El ex ministro de Economía ofrece una visión que conjuga la liberación cambiaria con la necesidad de un marco legal más claro.

Domingo Cavallo expresó duras críticas hacia la dirección económica que toma el Gobierno actual en una reciente entrevista. En un canal de streaming, el ex funcionario instó a liberar el mercado cambiario y a eliminar impuestos que distorsionan la economía, sugiriendo un regreso a un modelo similar al de la convertibilidad que estuvo vigente hasta 2002. Cavallo también lanzó una crítica directa a Luis Caputo y reveló que el Presidente Javier Milei lo ha bloqueado en redes sociales.

Un llamado a la libertad cambiaria

Durante su participación en Ahora Play, Cavallo afirmó: «Argentina necesita una moneda convertible«; es decir, que el peso y el dólar puedan intercambiarse sin restricciones. Consideró que el tipo de cambio debería ser determinado por el mercado, abogando para que tanto el peso como el dólar sean monedas de curso legal para operaciones comerciales.

Propuestas para un nuevo marco legal

El ex ministro agregó que es fundamental garantizar que las transacciones no infrinjan la ley y sugirió que la derogación de la ley penal cambiaria sería un buen paso para lograrlo.

Cavallo pone en duda la capacidad de su sucesor

En una crítica a Luis Caputo, Cavallo lo describió como un trader sin un enfoque claro o un marco conceptual de referencia para su gestión. Sostuvo que la ausencia de reglas claras genera confusión en el ámbito financiero.

Censura en las redes y cuestionamiento a Milei

Al referirse al Presidente, Cavallo reveló que ha sido «bloqueado totalmente» por Milei en WhatsApp y en su cuenta de X. Añado que la comprensión del mandatario sobre temas económicos deja mucho que desear y se mostró escéptico sobre su capacidad para abordar cuestiones de macroeconomía.

Respuestas de Milei y Caputo

El Presidente no tardó en responder a Cavallo, acusándolo de haber orquestado políticas que llevaron a «décadas de violación sistemática a la propiedad privada». Milei recordó episodios como el corralito de 2001 y otros impuestos que considera perjudiciales.

Por su parte, Luis Caputo apuntó que Cavallo ha mostrado resentimiento y lo instó a reflexionar sobre sus propias decisiones económicas, sugiriendo que su modelo ya no es relevante en la actual situación del país.

Mientras las tensiones aumentan, las visiones divergentes sobre la economía argentina continúan atrayendo la atención pública, revelando un profundo desacuerdo entre figuras clave de la política y la economía del país.