Milei y Caputo responden a las críticas de Cavallo sobre el plan económico del Gobierno

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, lanza críticas al actual plan económico del Gobierno y aboga por la liberación del mercado cambiario, desatando una serie de reacciones y controversias.

Durante una reciente entrevista en el canal de streaming Ahora Play, Cavallo propuso liberar el mercado cambiario como solución para frenar las corridas monetarias, asegurando que esta medida permitiría a exportadores e importadores manejar divisas de manera más eficaz y establecer un valor real del mercado.

Las Críticas de Cavallo

Cavallo no escatima en críticas hacia el actual modelo económico, sugiriendo que la intervención del Gobierno ha llevado a una falta de transparencia en el sistema cambiario. Afirmó que un mercado único de divisas permitiría una mayor fluidez y estabilidad.

Respuesta del Presidente Javier Milei

En respuesta, el presidente Javier Milei se mostró contundente en las redes sociales, cuestionando las afirmaciones de Cavallo. Señaló que el enfoque de Cavallo incluye propuestas de “expropiaciones masivas” que sólo complicarían aún más la situación económica del país. “El modelo de tu tocayo contiene expropiaciones”, enfatizó Milei, refiriéndose a nombres familiares en el ámbito político.

Los Errores del Pasado

Milei recordó varias medidas problemáticas implementadas por Cavallo en el pasado, incluyendo la creación del famoso «corralito» y la imposición de impuestos controvertidos. “Décadas de violaciones sistemáticas a la propiedad privada”, agregó el presidente, subrayando el impacto negativo de esas decisiones en la economía actual.

Las Críticas Cruzadas entre Cavallo y Caputo

Cavallo, además, se refirió a Luis Caputo como un “trader” sin una base teórica sólida, sugiriendo que su gestión carece de una visión a largo plazo. Caputo, por su parte, respondió en Twitter: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, indicando que la situación económica que enfrentó Cavallo era más sencilla comparada con desafíos actuales.

Una Economía en Debate

Este intercambio refleja la tensión en el debate sobre cómo abordar la crisis económica en Argentina. Mientras algunos abogan por un enfoque más liberal en materia cambiaria, otros creen que es necesario un control más riguroso para proteger los intereses de la población. El conflicto de ideas entre figuras influyentes como Cavallo, Milei y Caputo podría marcar el rumbo económico del país en los próximos años.