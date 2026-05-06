La OMS revela detalles del brote de hantavirus en el crucero desde Ushuaia

A raíz de un alarmante brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia, la Organización Mundial de la Salud está llevando a cabo pesquisas sobre este caso de salud pública que ha cobrado la vida de varios pasajeros.

Un brote mortal que se propagó en altamar

La embarcación, que cruzó el Océano Atlántico, ha sido escenario de un preocupante desarrollo: desde el inicio del viaje, varios pasajeros y miembros de la tripulación han mostrado síntomas. Hasta el momento, tres personas han fallecido y otros casos siguen siendo investigados.

Las cifras preocupantes

El informe de la OMS señala que transcurrieron casi 30 días entre la detección del primer caso y la confirmación por pruebas en Sudáfrica. Aunque sólo se han confirmado dos contagios hasta ahora, se ha catalogado como un brote debido a la gravedad de la situación y los síntomas presentados por otros pasajeros.

El viaje fatídico

La compañía que opera el MV Hondius inició su travesía el 1 de abril. El 6 de abril, un hombre de 70 años se sintió mal, experimentando fiebre y malestar general. Desafortunadamente, el 11 de abril, su condición se agravó en las proximidades de Georgia del Sur, lo que resultó en su fallecimiento por insuficiencia respiratoria.

Desde Ushuaia hasta Cabo Verde

El barco continuó su viaje hacia Santa Elena, donde el cuerpo del hombre fue desembarcado el 24 de abril. Su esposa, que ya mostraba síntomas, tuvo un desenlace trágico tras desmayarse en el aeropuerto de Sudáfrica. Otro pasajero británico también presentó síntomas y, al ingresar a un hospital, se confirmó su contagio.

Una respuesta sanitaria internacional

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica finalmente confirmaron el contagio de hantavirus en el pasajero británico ingresado en cuidados intensivos. La OMS ha decidido investigar este brote en aguas de Cabo Verde, mientras que el gobierno español ha permitido el desembarco de los pasajeros en las Islas Canarias.

Este caso resalta la importancia de las medidas sanitarias y la vigilancia continua en el transporte marítimo, especialmente en un contexto donde la salud pública puede verse comprometida.