Ley de Inocencia Fiscal: Beneficiarios y Dudas entre Contribuyentes

La nueva Ley de Inocencia Fiscal en Argentina promete un cambio significativo en la tributación, pero su aplicación genera dudas y desafíos. Expertos advierten sobre las restricciones y la necesidad de una mayor claridad.

La implementación de la Ley de Inocencia Fiscal en Argentina está en marcha, pero se enfrenta a varias interrogantes. El tributarista Marcelo Rodríguez destacó que el acceso al régimen es limitado, y hay varias incógnitas sobre cómo se usará en la práctica.

Según Rodríguez, este programa se restringe exclusivamente a personas humanas residentes en el país que cumplan con tres condiciones específicas. Entre estas, los contribuyentes no deben haber superado un ingreso o patrimonio de mil millones de pesos en los últimos tres años ni ser catalogados como grandes contribuyentes.

Además, es importante señalar que el beneficio no se extiende a todos: “Esto no es aplicable a los monotributistas puros, sino a aquellos que están en el marco del Impuesto a las Ganancias y optan por una declaración jurada simplificada”, aclaró.

Ventajas del Régimen

Una de las principales ventajas que brinda este régimen es el llamado “blindaje fiscal”. Rodríguez explicó que “una vez que se presenta la declaración del periodo fiscal 2025, se queda blindado no solo ese periodo, sino también los anteriores en IVA y Ganancias”.

El régimen también permite una opción audaz: “puedes exteriorizar fondos ocultos sin que la administración tributaria indague sobre su origen”, lo que ofrece la posibilidad de utilizar esos recursos para consumo o adquisición de bienes.

A pesar de estos atractivos, el especialista señaló que persisten lagunas legales: “aún estamos en espera de aclaraciones sobre aspectos controvertidos”, lo que dificulta brindar una recomendación firme sobre el régimen.

Dudas y Desafíos de Adherir

A pesar de los beneficios, la adhesión al nuevo régimen no es generalizada. Rodríguez fue claro: “si me preguntas si los contribuyentes están adhiriendo en forma masiva, mi respuesta es no”.

La incertidumbre es el principal obstáculo. Los contadores, piezas clave en este proceso, todavía guardan reservas sobre las implicaciones en la práctica diaria: “hay muchas preocupaciones sobre cómo se aplicará concretamente”. La vigilancia por parte de organismos como la UIF también suscita inquietudes.

Adicionalmente, el nuevo régimen ha incrementado las sanciones por incumplimiento. Rodríguez ejemplificó que “la multa por no presentar una declaración ha pasado de 400 pesos a 420 mil”, y otras penalidades han ascendido a cifras millonarias.

Es importante señalar que, aunque las multas por evasión mantienen su esencia, los montos mínimos para denuncias penales han aumentado.

Con todo, el especialista enfatizó que el régimen ofrece oportunidades, pero requiere un análisis meticuloso antes de decidir la adhesión, en un marco donde las normativas aún generan debate.