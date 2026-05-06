Boca invierte en Guayaquil y regresa con problemas: arquero fuera y futuro incierto en la Libertadores

En una noche tormentosa en Guayaquil, Boca Juniors se encontró con una dura realidad al caer 1-0 ante Barcelona SC. Esta derrota dejó al equipo argentino con serias complicaciones en su camino por la Copa Libertadores, marcado además por la lesión de su arquero, Leandro Brey.

El clima jugó un papel fundamental en el encuentro, ya que intensas lluvias antes y durante la primera parte del partido hicieron que el campo se volviera intransitable. Las condiciones del terreno provocaron caídas y favorecieron un juego desorganizado, alejando a los jugadores de su estilo habitual.

Previo a un Encuentro Decisivo

El estratega Claudio Ubeda decidió alinear su equipo ideal, según los planes iniciales de Boca, con la intención de asegurar puntos en Ecuador antes de enfrentar a Cruzeiro y Universidad Católica en Buenos Aires. No obstante, el resultado trajo un nuevo debate, evidenciando las fragilidades del equipo ante la crítica situación de no haber logrado un triunfo.

Rápidos Giros en la Partida

La lluvia arruinó las aspiraciones de ver un juego fluido de talentos como Leandro Paredes y Tomás Aranda. Boca se vio obligado a optar por un enfoque más conservador, concentrando sus esfuerzos en jugadas de balón parado. La oportunidad más clara llegó tras un córner de Paredes, pero las intervenciones del arquero Contreras mantuvieron la portería en cero.

Momento crítico del partido: mucha agua y resbalones que condicionaron el juego. César Muñoz

Lesiones y Tarjetas Rojas

La situación se tornó crítica tras la expulsión del medio campista Ascacibar, quien recibió una tarjeta roja al ser revisada su jugada por el VAR. Además, la entrada de Javier García en lugar de Brey, quien se retiró por una lesión, incrementó la preocupación en un plantel que ya había sufrido bajas significativas.

El Cambio de Dirección

En la segunda mitad, Barcelona, aprovechando su ventaja numérica, comenzó a presionar más. Con la entrada de Intriago, el local reorganizó su estrategia y empezó a generar más peligro. Castillo se convirtió en una pesadilla para la defensa de Boca, llevando peligro a la portería rival sin que el equipo argentino pudiera capitalizar sus oportunidades.

Celebración del gol que dejó a Boca sin puntos en Ecuador. César Muñoz

Un Gol que Resquebraja Esperanzas

El golpe definitivo llegó tras un error en defensa de Boca: un contraataque letal culminó con un gol de Héctor Villalba. Este tanto dejó a Boca en una situación delicada, no solo por la derrota, sino también por la lesión reciente de Brey y su incapacidad para recuperar el control del grupo en la Libertadores.

Mirando Hacia Adelante

Con la necesidad de ganar en los próximos encuentros de local, Boca se enfrenta a un panorama desalentador. La presión aumentará mientras intentan asegurarse un lugar en la siguiente fase de la Copa Libertadores y mejorar su desempeño en el Apertura.

La noche en Guayaquil dejó lecciones duras y un ambiente tenso en el vestuario de Boca, que deberá encontrar respuestas rápidamente para superar estos desafíos en el camino hacia la recuperación.