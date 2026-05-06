Hantavirus: Últimas Noticias del Crucero MV Hondius en Directo – España y OMS Coordinan Su Escala en Canarias

Alerta Sanitaria: El Crucero MV Hondius Bajo Sospecha de Hantavirus en Cabo Verde

Una situación crítica se desarrolla en el océano Atlántico, donde el crucero MV Hondius permanece anclado en Cabo Verde a raíz de un posible brote de hantavirus que ha suscitado la preocupación de autoridades sanitarias internacionales.

Retención del MV Hondius por un Brote Sospechoso El MV Hondius, que realizaba un viaje entre Argentina y las islas Canarias, se encuentra detenido frente a Praia, en la isla de Santiago, tras la confirmación de la muerte de tres personas a causa de este virus. Las autoridades están investigando la posibilidad de siete contagios adicionales entre los pasajeros.

España se Prepara para Acoger a los Pasajeros El Gobierno español anunció que, en cumplimiento del Derecho Internacional y en un gesto humanitario, permitirá la escala del crucero en las islas Canarias. Las gestiones se están coordinando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar el movimiento seguro de las personas afectadas.