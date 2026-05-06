InicioNoticias destacadasHantavirus: Últimas Noticias del Crucero MV Hondius en Directo - España y...
Noticias destacadas

Hantavirus: Últimas Noticias del Crucero MV Hondius en Directo – España y OMS Coordinan Su Escala en Canarias

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Alerta Sanitaria: El Crucero MV Hondius Bajo Sospecha de Hantavirus en Cabo Verde

Una situación crítica se desarrolla en el océano Atlántico, donde el crucero MV Hondius permanece anclado en Cabo Verde a raíz de un posible brote de hantavirus que ha suscitado la preocupación de autoridades sanitarias internacionales.

Retención del MV Hondius por un Brote Sospechoso

El MV Hondius, que realizaba un viaje entre Argentina y las islas Canarias, se encuentra detenido frente a Praia, en la isla de Santiago, tras la confirmación de la muerte de tres personas a causa de este virus. Las autoridades están investigando la posibilidad de siete contagios adicionales entre los pasajeros.

España se Prepara para Acoger a los Pasajeros

El Gobierno español anunció que, en cumplimiento del Derecho Internacional y en un gesto humanitario, permitirá la escala del crucero en las islas Canarias. Las gestiones se están coordinando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar el movimiento seguro de las personas afectadas.

Protocolo de Manejo: OMS y ECDC en Acción

En respuesta a esta emergencia, el Ministerio de Sanidad de España ha confirmado que la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) están desarrollando un protocolo conjunto para gestionar los casos de hantavirus. Esto incluye un plan para la evaluación, atención y traslado de los pasajeros a instalaciones adecuadas.

Artículo anterior
Germán Martínez critica a Adorni en ‘QR!’ y aviva el reclamo para su regreso al Congreso
Artículo siguiente
Urgente evacuación de tripulante británico enfermo en crucero afectado por hantavirus hacia España
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments