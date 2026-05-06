Patricia Bullrich se reúne con el alcalde de Santiago y critica la gestión de Jorge Macri en la Ciudad

Patricia Bullrich, senadora y potencial candidata a jefa de Gobierno porteño, se reunió con el alcalde de Santiago de Chile y destacó la importancia de una gestión urbana eficaz y ordenada.

Durante su visita a la capital chilena, Bullrich se reunió con el alcalde Mario Desbordes, elogiando su gestión y cuestionando la administración de Jorge Macri en Buenos Aires. En sus redes sociales, enfatizó que “el orden, la seguridad y la gestión eficiente son fundamentales para una ciudad en crecimiento”.

Comparativa entre Santiago y Buenos Aires

La senadora resaltó que una ciudad bien conectada y administrada crea un ambiente propicio para el desarrollo tanto de los ciudadanos como del sector productivo. “Santiago es un ejemplo de avance en áreas donde Buenos Aires aún está estancada, como la limpieza y el transporte público”, argumentó.

Desafíos para Bullrich y su búsqueda de liderazgo

Frente a las complicaciones enfrentadas por Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete y potencial candidato a la jefatura de la ciudad, Bullrich se perfila como una fuerte contendiente para desbancar a Pro, el espacio político de Mauricio Macri.

Reunión entre Bullrich y el presidente chileno, José Antonio Kast

X Patricia Bullrich



Colaboración internacional en seguridad

Bullrich también se reunió con el presidente José Antonio Kast para intercambiar experiencias sobre la lucha contra el crimen organizado. “El nuevo gobierno chileno está decidido a encarar retos similares a los que hemos enfrentado en Argentina”, destacó Bullrich, sugiriendo la posibilidad de un enfoque compartido en el combate al delito.

Con un claro mensaje de “ley y orden”, Bullrich busca establecer una nueva doctrina que podría redefinir la seguridad tanto en Argentina como en Chile, comenzando con este tipo de reuniones estratégicas.