Renuncia de Sergio Maldonado: Un nuevo golpe al Gobierno

Renuncia en el Gobierno: El General Sergio Maldonado deja la Obra Social Militar

La reciente salida del General de Brigada (R) Sergio Maldonado a la cabeza de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) genera inquietud en el sector militar y sus beneficiarios, en un contexto de profunda crisis en la cobertura sanitaria.

El General Maldonado, quien asumió el liderazgo de OSFA tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), dejó su cargo en medio de un clima complicado marcado por la reciente tragedia del suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, que impactó en la estructura militar.

Fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentina (NA) afirman que, aunque el oficialismo prefiere no hacer un análisis político de la renuncia, la situación actual de la OSFA sigue sin encontrar una solución clara.

Un período complicado para la OSFA

Desde su creación, la Obra Social ha enfrentado un desgaste considerable debido a las reestructuraciones y a los cambios en su liderazgo. La transición desde el IOSFA hacia la nueva OSFA se ha visto afectada por problemas financieros, exigencias operativas y un creciente descontento entre prestadores y afiliados.

El Ministerio de Defensa ha reconocido que la crisis en la obra social no ha sido abordada de manera efectiva y ha generado un pasivo preocupante. Según el informe presentado ante la Cámara de Diputados, la deuda de IOSFA a marzo de 2026 asciende a más de 248 mil millones de pesos, abarcando desde servicios básicos hasta gastos operativos y préstamos destinados a retiros y pensiones militares.

La nueva dirección de la OSFA

La oficialización del nuevo directorio de la OSFA ocurrió el 4 de marzo de 2026, mediante una resolución en el Boletín Oficial. Este organismo está bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y cuenta con un directorio compuesto por cinco miembros titulares y sus correspondientes suplentes, designados por el titular del ministerio.

En esta ocasión, el General Maldonado fue nombrado presidente por un período de dos años, acompañado en la vicepresidencia por el General Omar Horacio Domínguez. Otros integrantes del consejo incluyen al Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas y al Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles, quienes deben cumplir con altos estándares de idoneidad en la gestión de servicios de salud y seguridad social.

La nueva estructura de la OSFA comenzó a operar el 1 de abril de 2026, pero sus desafíos continúan en un clima de incertidumbre sobre el futuro de la cobertura sanitaria para militares y sus familias.