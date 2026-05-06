Trump Retoma Su Conflicto con el Papa Leo XIV Antes de la Visita de Marco Rubio al Vaticano

La reciente controversia entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el Papa Leo XIV podría complicar la esperada visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al Vaticano. Las declaraciones de Trump han reavivado el debate sobre la postura del pontífice hacia temas delicados como la paz y la nuclearización.

En una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump aseguró que el primer pontífice estadounidense está favoreciendo a Irán y causando inestabilidad global. «El papa prefiere hablar de que Irán puede tener armas nucleares», declaró Trump, quien argumentó que estas afirmaciones ponen en riesgo a muchos creyentes.

Sin embargo, el Papa Leo XIV ha negado que haya apoyado la nuclearización de Irán. Su mensaje se centra en la promoción del diálogo y la paz, rechazando abiertamente la guerra y las amenazas de ataques masivos que ha propuesto Trump.

El Papa Responde a las Acusaciones

El pontífice ha respondido a las críticas de Trump, destacando que la Iglesia Católica ha abogando durante años contra las armas nucleares. «La misión de la iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Si alguien quiere criticarme, que lo haga con la verdad», afirmó.

Las Repercusiones en la Política Italiana

Mientras tanto, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, aliada de Trump, expresó su desacuerdo con sus declaraciones sobre el Papa. Esto ha añadido más tensión a la relación entre Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, especialmente ante el anuncio del Pentágono de retirar miles de tropas de Alemania.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también se pronunció en contra de las críticas de Trump, afirmando que eran «inaceptables y poco útiles para la causa de la paz». Su apoyo al Papa está alineado con la visión de un enfoque diplomático para resolver conflictos.

Encuentros Diplomáticos en el Horizonte

A medida que Rubio se prepara para su visita al Vaticano, se espera que se reúna también con Meloni y Tajani. Esta serie de encuentros es crucial para mejorar las relaciones entre ambos países y abordar de manera efectiva los desafíos actuales en política internacional.