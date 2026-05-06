Guido Bambini en QR!: ‘La economía dual preocupa por la caída de ventas y el aumento de la deuda’

En un análisis profundo en el programa "QR!" de Canal E, el economista Guido Bambini expone las disparidades que enfrenta Argentina, con un marcado contraste entre sectores prósperos y aquellos en declive. Este informe del Banco Provincia pone de relieve un panorama preocupante.

Argentina vive una economía polarizada, donde sectores de alta rentabilidad conviven con actividades que enfrentan grandes retos. Bambini comenta: “Tenemos una economía dual, con sectores ganadores y otros que vienen muy mal,” refiriéndose al notable incremento del sector energético frente a la baja en áreas como consumo masivo y construcción.

Desempeño Contrapuesto: Energía vs. Otros Sectores

El informe revela que las grandes empresas han experimentado una caída del 12% en sus ventas en 2025 respecto a años anteriores, a excepción del sector energético. A diferencia de este último, que ha duplicado sus ventas entre 2021 y 2023, los demás sectores enfrentan un estancamiento alarmante.

Rentabilidad en Crisis, Salvo el Sector Energético

La rentabilidad general ha visto un fuerte deterioro, con una disminución de la tasa de ganancia en sectores como consumo y construcción, que ha pasado del 18,5% al 11%. El sector energético, sin embargo, se ha mantenido robusto, demostrando una capacidad única para mantener y mejorar su rentabilidad.

Preocupaciones por el Aumento del Endeudamiento

Uno de los aspectos más alarmantes que subraya Bambini es el creciente endeudamiento empresarial. Desde 2023, muchas empresas han comenzado a contraer deuda no con fines de inversión, sino para intentar cubrir gastos operativos básicos.

“Se endeudan para pagar salarios y sobrevivir,” sostiene, contrastando esta situación con las empresas energéticas que recurren al crédito para impulsar inversiones productivas, como en el caso de Vaca Muerta.

Un Futuro Incierto

Bambini advierte que este desequilibrio podría resultar problemático en el corto plazo. “Si no mejoran las ventas y la rentabilidad, será difícil pagar esas deudas,” alertó, previendo un aumento de la morosidad empresarial para 2026.

Así, el economista concluyó con un gráfico descriptivo: “Los ganadores están más cerca de la cordillera y los perdedores en los grandes centros urbanos,” evidenciando el impacto del sector energético frente al resto de la economía.