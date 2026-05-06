Los Jonas Brothers sorprenden a Tini Stoessel con un inesperado dúo en el Movistar Arena

La mágica noche del 5 de mayo en el Movistar Arena dejó a los asistentes sin aliento, cuando Tini Stoessel finalmente se unió a los Jonas Brothers en el escenario. Un momento que marcó la culminación de un anhelo compartido por los fans.

El evento comenzó a las 22:10, cuando Joe Jonas sorprendió a la multitud interpretando «Gotta Find You», un nostálgico éxito de Camp Rock. Después de su actuación, sorprendió al público al presentar un video de una joven Tini haciendo su audición para Violetta, reafirmando su camino en el mundo de Disney.

Un Viaje en el Tiempo

En el clip, Tini, a los 13 años, cantaba Lo que soy, una versión en español de This is Me. La letra resonó con la audiencia, mientras cantaba: «Tengo un sueño en mí, que brillando está». Este momento emotivo fue un viaje en el tiempo, donde la artista recordó sus inicios, ahora transformada en una icono global de la música.

La Gran Sorpresa: Un Dueto Inolvidable

Al finalizar la canción, Tini se unió a Joe Jonas en el escenario para una versión en inglés. La complicidad entre ambos generó una ovación ensordecedora, cumpliendo el sueño de toda una generación de fans. Ambos compartieron el micrófono en uno de los estribillos más emblemáticos de Disney Channel, llenando el venue de emociones.

Un Escenario para Todos

Después de este encuentro mágico, los Jonas Brothers invitaron a Tini a interpretar Cupido, ritmo que hizo vibrar al Movistar Arena. Esta colaboración no solo enamoró al público, sino también reafirmó la conexión entre estos artistas que comparten una admiración mutua.

Una Historia de Admiración

Esta no es la primera vez que se habla de una colaboración. Desde agosto del año pasado, Joe Jonas había expresado su deseo de trabajar junto a la estrella argentina. En una entrevista, destacó el talento de Tini y su deseo de conectar con artistas latinoamericanos, lo cual encendió la fiebre en redes sociales por esta esperada unión.

Un Sueño Hecho Realidad

Para Tini, subir al escenario con sus ídolos de infancia fue un profundo momento de realización. Su habitación, decorada con posters de los Jonas Brothers durante su adolescencia, contrasta con la realidad de tenerlos a su lado ahora, reafirmando que los sueños pueden volverse tangibles con perseverancia y talento.