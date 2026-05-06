Tomás Escobar: «Nuestra apuesta por la ficción significativa»

Tomás Escobar, un referente del emprendimiento digital, presenta Shorta, una plataforma que revoluciona la manera en que consumimos series, adaptándose a las preferencias actuales de la audiencia. A los 37 años, Escobar apuesta una vez más por la innovación en el mundo audiovisual.

Con un recorrido que comenzó a los 14 años con un sitio web dedicado a «Harry Potter», Tomás Escobar ha demostrado ser un emprendedor nato. Habiendo fundado Cuevana a los 22 y alcanzando más de 15 millones de usuarios, su mirada siempre ha estado enfocada en el futuro. Ahora, en colaboración con Armando Bó y Ariel Arrieta, lanza Shorta, la primera plataforma de series originales en formato vertical en América Latina.

¿Qué es Shorta?

Shorta es una innovadora aplicación de series concebida especialmente para smartphones. La plataforma ofrece episodios de dos minutos en un formato vertical, pensado para el consumo rápido y accesible que caracteriza a las nuevas generaciones. Los usuarios pueden disfrutar de contenido gratuito con anuncios o optar por una suscripción para evitar interrupciones, similar a lo que ofrece YouTube. Con estrenos semanales y una creciente biblioteca de series originales, Shorta busca captar la atención de un vasto público.

El impacto en la industria audiovisual

A diferencia de las plataformas tradicionales, Escobar visualiza a Shorta como una oportunidad para que el público redescubra la ficción. “Queremos hacer más producciones locales utilizando talento argentino”, afirma. Con más de cuarenta series en marcha y más de cien estrenos previstos para este año, Shorta se posiciona como un refugio para las historias culturalmente relevantes que la televisión actual apenas toca.

Un nuevo modelo de negocio

La plataforma incorpora un modelo de monetización que combina publicidad y suscripción. Escobar destaca que la producción de contenido breve y vertical permite mayor flexibilidad y creatividad. “Esto abre oportunidades para nuevos talentos, facilitando la colaboración con cineastas, creadores de contenido y productoras”, agrega, enfocándose en el potencial de crecimiento de la industria digital.

La resurrección de la ficción

En el mundo actual, donde el contenido generado por usuarios gana terreno, Escobar defiende la relevancia de la ficción: “Este nuevo formato puede revitalizar la narrativa tradicional e invitar a los espectadores a participar de la experiencia audiovisual”. Con episodios que suman el tiempo de una película corta, Shorta promete atraer a quienes buscan algo diferente.

Una visión expandida

La idea de Shorta se materializó tras un viaje a China, donde Escobar se impresionó al ver el auge de las series verticales. “Vimos una oportunidad impresionante para conectar con una audiencia que actualmente está más distante del cine”, expresa. La ambición no se detiene en Argentina; ya hay planes de expandirse hacia México, España, Brasil y Estados Unidos, reafirmando la visión global de la plataforma.

Con una generación que crece consumiendo contenido en dispositivos móviles, Tomás Escobar reafirma su compromiso de contar historias. Desde sus inicios con Cuevana hasta la actualidad, su pasión por la tecnología y el entretenimiento continúa fluyendo, destacando un futuro donde las series verticales pueden coexistir y enriquecer el panorama audiovisual.