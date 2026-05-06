Cuatro de cada cinco británicos temen que la guerra en Irán aumente el costo de los alimentos, revela encuesta

Una reciente encuesta revela que la mayoría de los británicos teme un incremento en los precios de los alimentos debido a la inestabilidad generada por el conflicto en Irán. La situación plantea un desafío urgente para los responsables políticos y los minoristas.

El Impacto del Conflicto en el Costo de Vida

Un estudio realizado por Opinium ha mostrado que el 80% de los encuestados expresa su preocupación por el aumento de los precios de los alimentos. Este temor se debe a que los minoristas probablemente trasladarán los incrementos de costos a los consumidores. Además, el 73% de los participantes anticipa que la contienda en curso elevará los precios de otros productos.

Aumento de Costos en el Sector Energético y Alimentario

La reciente crisis en el estrecho de Ormuz ha provocado un alza en los precios del petróleo y el gas, desencadenando una crisis en la industria de fertilizantes y encareciendo el transporte y la distribución. Las industrias más afectadas son aquellas que dependen en gran medida del gas, como el sector de manufactura y productos químicos.

Demandas Urgentes para el Gobierno

Helen Dickinson, directora ejecutiva del British Retail Consortium (BRC), ha señalado que el conflicto está incrementando los costos a lo largo de la cadena de suministro y ha instado a los ministros a eliminar los costos energéticos no relacionados con los productos básicos que afectan a los minoristas.

“Otros gobiernos ya están tomando medidas. Por ejemplo, Alemania ha reducido los costos de electricidad para las empresas al eliminar ciertos gravámenes de las facturas. El Reino Unido debería seguir este ejemplo y no tratar la inestabilidad global como excusa para no actuar,” comentó Dickinson.

La Crisis de Costo de Vida en el Horizonte

La encuesta de Opinium indica que la crisis de costo de vida seguirá siendo un tema candente incluso después de las elecciones locales. De las 2,000 personas encuestadas, un 81% está preocupado por el aumento de las facturas de energía, un 76% por el precio de la gasolina y diésel, y un 68% por posibles aumentos de impuestos. Estos factores son preocupantes, ya que todos pueden contribuir al incremento de los precios de los alimentos.

Proyecciones Alarmantes para el Futuro

El Banco de Inglaterra ha proyectado que la inflación alimentaria podría alcanzar un 7% a finales de este año, debido a los mayores costos de fertilizantes, energía y transporte. Según datos oficiales, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas ya han aumentado un 3.7% en el último año hasta marzo de 2026.

Colaboración y Soluciones Necesarias

Recientemente, los líderes de supermercados se reunieron con la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, para discutir el impacto del conflicto en la economía. Simon Roberts, director de Sainsbury’s, ha enfatizado que limitar los precios de energía para los minoristas debe ser una prioridad del gobierno para mantener los precios accesibles.

Inestabilidad y Contingencias Internacionales

La incertidumbre en el Medio Oriente aumenta con promesas de intervención militar, lo que lleva a temores de un conflicto a gran escala. Investigaciones recientes sugieren que los precios de los alimentos podrían ser un 50% más altos para noviembre en comparación con el inicio de la crisis de costo de vida en 2021. Las perturbaciones climáticas y energéticas han acelerado el ritmo de crecimiento de los precios casi cuatro veces en comparación con dos décadas anteriores.

“Los minoristas están haciendo todo lo posible para contener los precios, pero no pueden hacerlo solos. Cada costo que el gobierno decide no abordar se reflejará en los precios que paga el consumidor. Es una cuestión política que aún se puede cambiar, pero el tiempo para actuar se está agotando,” concluyó Dickinson.

Compromisos Gubernamentales

Un portavoz del gobierno aseguró: “Estamos tomando medidas para proteger a las personas de posibles aumentos en los precios de los alimentos. Hemos suspendido ciertos aranceles alimentarios y continuamos colaborando estrechamente con el sector para mantener bajos los costos de los hogares.”