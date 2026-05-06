El Gobierno busca revocar la ley de subsidios de Máximo Kirchner para zonas frías.

En un movido contexto político, el Ejecutivo avanza con nuevas propuestas en el Congreso que generan debate y controversia. Esta vez, un proyecto pretende revertir el significativo incremento de beneficiarios de subsidios al gas establecido en 2021.

La Nueva Propuesta en el Congreso

El lunes, el Gobierno presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto que desafía la Ley de Zonas Frías, promovida por Máximo Kirchner en 2021. Esta normativa había triplicado la cantidad de beneficiarios de subsidios destinados a gas en áreas de bajas temperaturas.

¿Cómo Se Estructura el Proyecto?

El actual proyecto busca limitar el acceso a los subsidios a un número reducido de zonas, regresando a las condiciones originales del programa, que data de principios de los 2000. Solo los hogares que demuestren vulnerabilidad económica en las nuevas áreas podrían acceder a descuentos que oscilan entre el 30% y el 50% en sus facturas.

Reuniones Estratégicas en el Congreso

Este miércoles, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, se reunirá con líderes de otros bloques. Su objetivo es evaluar cómo avanzar con esta iniciativa, que podría enfrentar desafíos significativos debido a la fuerte oposición.

El Impacto de la Ley Actual

Hoy en día, el subsidio beneficia a más de 4 millones de hogares, con un considerable porcentaje de ellos en la provincia de Buenos Aires, liderada por Axel Kicillof. Este cambio podría afectar gravemente a familias que ya dependen de este apoyo.

La Resistencia de los Diputados

La oposición está garantizada gracias a la postura de los 93 diputados de Unión por la Patria que apoyaron el proyecto original, lo que complica la tarea del oficialismo. Para avanzar, el Gobierno necesita el respaldo de bancadas que, hasta ahora, han sido más cautelosas sobre el tema.

Dificultades y Desafíos Políticos

La tarea no será sencilla, ya que muchos legisladores que respaldaron la ley de 2021 tendrían que cambiar su postura y poner en riesgo derechos adquiridos por sus electores. En Córdoba, por ejemplo, algunos diputados ya han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que se trata de un derecho consolidado.

Los Diputados en la Encrucijada

En el pasado, figuras como Luis Petri y Alfredo Cornejo apoyaron la ampliación de subsidios. La pregunta que ahora se hacen es si volverán a votar en contra de un beneficio que fue bien recibido en sus provincias. La decisión de cada bancada podría marcar el rumbo de esta polémica propuesta.

Argumentos a Favor y en Contra

Desde el Gobierno, se argumenta que la ley de 2021 desnaturalizó el enfoque selectivo del sistema de subsidios, generando un aumento significativo en los costos fiscales. Sin embargo, el desafío será justificar ante la población por qué se pretende restringir un beneficio vital para numerosas familias.