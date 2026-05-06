El Banco Central supera las 80 jornadas de compras y acumula más de US$7.200 millones

El Banco Central de la República Argentina continúa fortaleciendo sus reservas al haber adquirido 7.291 millones de dólares en lo que va del año, un importante progreso que representa el 73% de la meta establecida hacia 2026.

En un continuo esfuerzo por estabilizar el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha registrado 80 días consecutivos de compras de dólares en el mercado mayorista. Esto ha permitido acumular un total de 7.291 millones de dólares desde el inicio de la fase 4 de su programa monetario.

Progresos en el Mercado de Cambios

Recientemente, el organismo logró adquirir 69 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representa aproximadamente el 14% del volumen total operado, según información de la agencia Noticias Argentinas (NA).

Estratégica Búsqueda de Reservas

El director del BCRA, Santiago Bausili, ha liderado este proceso de acumulación de reservas desde inicios de 2026, con el objetivo de fortalecer la institución y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Perspectivas de Acumulación

El volumen de reservas acumuladas podría depender del incremento en la base monetaria. Si esta supera el 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI), se estima que el organismo podría adquirir alrededor de 10.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de la balanza de pagos. En caso de que la demanda de dinero aumente el 1% del PBI, la cifra podría elevarse hasta los 17.000 millones de dólares, sin necesidad de esfuerzos adicionales de esterilización.

Cifras de Reservas Internacionales

Este lunes, las reservas internacionales del país incrementaron en 224 millones de dólares, alcanzando un total de 45.907 millones de dólares, aunque permanecen por debajo de los 46.000 millones de dólares.

Banco Central

Resultados del Mes de Marzo

Durante marzo, el BCRA compró 1.670 millones de dólares, lo que llevó el resultado favorable del primer trimestre de 2026 a 4.382 millones de dólares. Sin embargo, las reservas cayeron debido a la difícil situación global y los compromisos de deuda, además de la disminución en los precios de activos como el oro.

Variaciones del Dólar en el Mercado

En el primer trimestre, el dólar mayorista experimentó una caída de aproximadamente el 5%, a diferencia de un repunte en la inflación. Actualmente, el dólar oficial bajó 16 pesos en el segmento mayorista, fijándose en 1.382 pesos, mientras que la cotización minorista se estableció en 1.405 pesos en el Banco Nación.