Descubre la Cripto Suiza que Crece un 36%: ¿Olvidando a Bitcoin y Ethereum?

En un contexto de inflación y tensión geopolítica, el oro tokenizado se alza como la alternativa más destacada para los inversores en 2026, con un crecimiento sobresaliente en sus reservas.

El primer trimestre de 2026 ha traído consigo un actor inesperado: el oro tokenizado. Tether Gold (XAUT) alcanzó en marzo reservas de 707.747 onzas troy de oro físico, un aumento impresionante del 36% en comparación con las 520.089 oz a finales de 2025. En términos de capitalización de mercado, este activo pasó de u$s2.250 millones a más de u$s3.300 millones en apenas noventa días.

El Reencuentro con el Oro en el Mercado Cripto

Mientras los analistas debatían sobre el futuro de Bitcoin, un activo con cinco mil años de historia resurgió en formato on-chain. Cada token XAUT representa una onza troy de oro físico almacenado en Suiza, auditable y transferible en tiempo real, eliminando intermediarios y limitaciones de horarios bancarios.

Motivos Detrás del Aumento del Oro Tokenizado

Según el informe más reciente de Tether, el primer trimestre de 2026 estuvo marcado por una inflación persistente y una creciente presión sobre el dólar, lo que llevó a los inversores a buscar refugio en activos más seguros. El oro tokenizado ha demostrado ser una alternativa efectiva que no compite con Bitcoin, sino con fondos cotizados y vehículos que prometen exposición al metal sin una posesión real.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, destaca que la demanda por reservas reales y verificables se ha fortalecido, respaldado por cifras contundentes.

El Oro Como Refugio de Valor

Jerónimo Ferrer, gerente de desarrollo de negocios de Bitfinex para Argentina, enfatiza que el contexto macroeconómico ha reposicionado al oro como un activo clave. A medida que las incertidumbres económicas aumentan, el oro vuelve a ser visto como un refugio de valor, acumulando una notable subida cercana al 60% en 2025, alcanzando precios récord por encima de los u$s5.000 por onza a inicios de 2026.

Actualmente, su cotización oscila entre u$s4.920 y u$s5.050, en un entorno volátil influenciado por negociaciones comerciales y la fortaleza del dólar.

Tokenización: La Revolución en el Acceso al Oro

La tokenización está revolucionando el acceso al oro, convirtiéndolo en un activo digital programable. Ferrer explica que este proceso elimina fricciones logísticas, facilita la liquidez 24/7 y permite una integración más directa en el ecosistema de criptomonedas, democratizando el acceso al refugio de valor en América Latina.

Oro Físico, ETF o Token: ¿Qué Elegir?

Ferrer aclara que elegir entre oro físico, ETFs o un token como Tether Gold (XAUT) depende de varios factores: acceso, operativa y liquidez. El oro físico ofrece posesión real, pero con costos de almacenamiento y transporte. Por otro lado, un ETF simplifica el acceso, aunque con limitaciones por ser dependiente de intermediarios y horarios de mercado.

El oro tokenizado fusiona lo mejor de ambos mundos: permite una exposición al activo físico con la flexibilidad de operar a nivel global y en tiempo real.

Consideraciones Clave al Invertir en Oro Tokenizado

Ferrer advierte sobre la necesidad de analizar la transparencia de los emisores de activos tokenizados. La calidad de las auditorías y la claridad sobre la custodia del activo subyacente son cruciales para asegurar confianza y liquidez. El mercado está avanzando hacia una mayor transparencia, aunque aún existen diferencias significativas entre emisores.