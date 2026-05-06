Conflicto EE. UU.-Israel vs. Irán: Tensión en Medio Oriente, 6 de mayo

En un momento crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a solicitud de este último.

La charla se desarrolló en el contexto de una escalada de violencia, donde las fuerzas rusas realizaron bombardeos que resultaron en la muerte de 21 personas en distintas ciudades de Ucrania. Este ataque fue duramente criticado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien describió la acción como un “cinismo absoluto”, especialmente considerando que se aproxima el 9 de mayo, fecha que conmemora la victoria sobre el régimen nazi en 1945.

La Respuesta de Ucrania: Ataques en Crimea

Simultáneamente, Ucrania lanzó un ataque aéreo en la península de Crimea, que actualmente está bajo control ruso. Según información proporcionada por Serguéi Aksiónov, jefe de las autoridades rusas en la región, cinco personas perdieron la vida durante esta ofensiva. El ataque se dirigió a Dzhankói y se produjo la noche del martes, aumentando la tensión en la ya conflictiva zona.

Análisis de la Conversación entre EE.UU. y Rusia

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ambos funcionarios discutieron la complicada relación entre Estados Unidos y Rusia, además de analizar la situación actual en Irán. Esta conversación refleja la necesidad de mantener un canal de comunicación en medio de la creciente violencia y la falta de progreso hacia un cese al fuego.