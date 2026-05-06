Impactante Video: Ataque Aéreo Mortal en Kramotorsk y Equipos de Emergencia Luchan Contra Incendios

Un devastador ataque aéreo sacudió el este de Ucrania el martes, dejando un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas y 12 heridas, según informaron las autoridades locales.

Las calles de Kramotorsk se convirtieron en un escenario de caos tras el impacto de las bombas, desatando una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. Las imágenes del lugar revelan vehículos en llamas y a los bomberos luchando por controlar el fuego.

La escena del horror

Los testigos relatan el intenso estruendo del ataque, que dejó sangre esparcida sobre el pavimento y un cuerpo cubierto por sábanas cerca de la zona afectada. Las autoridades informaron que se utilizaron potentes bombas de planeo durante el ataque, lo que hace temer que la cifra de víctimas podría aumentar.

Rescate en curso

Los equipos de rescate y atención médica no cesaron en sus esfuerzos, brindando ayuda a los afectados y buscando posibles sobrevivientes entre los escombros. La comunidad se aferra a la esperanza de que se realicen rescates adicionales, mientras el pavor de la situación se vuelve cada vez más palpable.