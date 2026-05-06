Urgente: Cordobesa y su bebé desaparecidos en Italia, su familia clama por respuestas

La Desaparición de Serena: Una Madre Cordobesa y su Bebé en Italia
La familia de una joven cordobesa atraviesa un momento desgarrador tras la misteriosa desaparición de Serena, de 27 años, y su bebé de solo 6 meses en Mesina, Italia. Desde el 16 de abril, no hay señales de vida de ambas.
Un Contacto que Cesó
Serena era residente en Italia desde hace un año y medio, donde vivía con su pareja y su pequeño hijo. Su madre la contactaba con frecuencia, pero la situación se tornó alarmante cuando dejó de responder de repente. Todos sus medios de comunicación quedaron inactivos.
Confusión y Silencio
El novio de Serena fue quien alertó a la familia sobre su desaparición entre el 17 y 18 de abril. Desde entonces, él también ha permanecido fuera de contacto, incrementando la preocupación de sus seres queridos.
Navegando por la Burocracia
Abril Bortolotto, hermana de la desaparecida, ha compartido su difícil experiencia al intentar comunicar su angustiante situación a las autoridades. «Primero me contacté con la policía, quienes me dirigieron al consulado, pero allí me dijeron que no podían ayudarme y que volviera a la policía», relató con evidente frustración.
A pesar de sus esfuerzos, la respuesta oficial fue escasa y poco clara: «Me dijeron que iban a averiguar cómo proceder, pero nunca especificaron nada», añadió Abril.
Buscando Ayuda
Determinado a encontrar respuestas, Abril se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores. «Intenté contactar su línea de emergencia, pero no obtuve respuesta. Solo envié un correo que sigue sin respuesta», explicó.
Urgencia y Desesperación
La familia, al no saber cómo actuar ante una desaparición en el extranjero, ha recurrido a los medios para obtener visibilidad. «No tenemos orientación. Por eso decidí dar a conocer nuestra situación», afirmó Abril.
Considerando un Viaje
Sobre la posibilidad de viajar a Italia, la hermana de Serena fue clara: «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Pero necesitamos respuestas concretas sobre qué hacer y a dónde ir», expresó con determinación.
Una Vida Tranquila Interrumpida
Serena, que no trabajaba y pasaba sus días en casa cuidando a su bebé, no presentaba signos de que un suceso así pudiera ocurrir. «No había indicios de que se disponía a salir o a hacer algo que pudiera llevarla a esta situación», concluyó abril, con la esperanza de que la verdad sobre esta angustiante desaparición emerja pronto.