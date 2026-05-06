Créditos hipotecarios caen un 20% en 2026: Solo 6.667 hipotecas en el primer trimestre

A medida que avanza la reactivación económica en Argentina, el crédito hipotecario asoma como un elemento clave en el proceso. Sin embargo, las cifras recientes revelan un panorama complejo para los aspirantes a propietarios.

Durante una entrevista en Canal E, Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, analizó las fluctuaciones del crédito hipotecario en el país. Para comprender la situación actual, Péndola propone un vistazo al pasado, destacando que «hemos vivido tres etapas claramente diferenciadas» en el sistema de financiamiento.

Desafíos para el Crédito Hipotecario en 2026

La recuperación observada en 2025 se ha visto interrumpida, con un descenso notable en 2026. En el primer trimestre, el número de hipotecas registradas alcanzó las 6.667, marcando una disminución cercana al 20% en comparación con el año anterior. Este cambio de tendencia refleja un nuevo reto para el mercado.

Péndola subraya que quienes logran acceder al crédito están obteniendo financiamiento por un 75 a 80% del valor del inmueble, lo que requiere un capital inicial elevado. Esta situación plantea un desafío importante, dado que muchas familias carecen de la capacidad de ahorro necesaria.

Condiciones Más Difíciles para Acceder a Hipotecas

Además, un problema estructural complica aún más la situación: «Muchas propiedades no están aptas para crédito, ya que faltan documentos», señaló Péndola, lo que limita la operativa del mercado inmobiliario.

Diferencias en las Tasas de Interés de los Bancos

En cuanto a los costos financieros, las tasas hipotecarias fluctúan entre el 4.5% y el 9%, donde el Banco Nación ofrece las tasas más competitivas. Sin embargo, al considerar la inflación, el costo real supera el 40% anual, evidenciando una carga adicional para los solicitantes de crédito.