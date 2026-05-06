Mujer acusada de falsa denuncia tras simular embarazo de trillizos y fingir secuestro

La Falsa Denuncia de Yésica Cuevas: Procesada por Simular un Embarazo

La historia de Yésica Cuevas, quien a principios de 2024 pretendió estar embarazada de trillizos y luego desapareció, ha dado un giro inesperado, ya que la justicia la ha procesado por denunciar falsamente a su pareja. La trama, cargada de giros dramáticos, revela la manipulación y las acusaciones infundadas que desencadenaron un amplio operativo policial.

Yésica Cuevas, residente de Berazategui, se convirtió en el centro de una controversia cuando alegó haber sido secuestrada y golpeada por su expareja, lo que le habría causado la pérdida de sus hijos. Sin embargo, luego de una exhaustiva investigación, las autoridades verificaron que la situación era ficticia.

Investigación Judicial: Los Detalles de la Acusación

Más de dos años después de aquel suceso, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Quilmes logró localizar a Cuevas para que explique su versión de los hechos. Según informes de medios locales, la fiscalía, bajo la dirección de Cristian Granados, ha presentado un pedido formal para elevar la causa a juicio, argumentando que las acusaciones carecían de fundamento.

El Misterio de su Desaparición

Cuevas estuvo desaparecida desde finales de enero hasta inicios de febrero de 2024. Después de ser hallada, se identificó que su ausencia había sido voluntaria y que había estado oculta cerca de su vivienda original.

Aclaraciones sobre el Embarazo

Las pruebas ginecológicas realizadas confirmaron que Cuevas nunca estuvo embarazada, a pesar de que mantuvo su versión ante familiares y medios de comunicación. Los investigadores también pusieron en tela de juicio sus denuncias de violencia de género contra su expareja.

Reapertura del Caso y Proceso Judicial

Tras varios meses de incertidumbre, Cuevas fue encontrada y se presentó ante las autoridades el lunes, negándose a declarar mientras que su situación legal avanza. Aunque enfrenta serias acusaciones, seguirá en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Un Drama que Capturó la Atención Pública

La historia comenzó el 29 de enero cuando Cuevas desapareció horas antes de una cesárea programada en el Hospital Evita de Berazategui. Su familia, preocupada, denunció su ausencia inmediatamente. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se supo que no había ninguna evidencia de su embarazo ni de su hospitalización.

Conclusiones de la Investigación