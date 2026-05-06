Caídas en Globant y Mercado Libre: La alarma que enciende Wall Street

La reciente trayectoria de Mercado Libre y Globant en 2026 revela un panorama complejo, marcado por la necesidad de adaptarse a un mercado que prioriza resultados inmediatos sobre el crecimiento a largo plazo.

Tensiones del Mercado Global y Desafíos en los Márgenes

La desaceleración en los ingresos ha afectado significativamente a las acciones de ambas empresas, especialmente en el sector de servicios de TI, donde la estancación es palpable frente a competidores internacionales.

Mercado Libre ha visto una caída de su acción, pasando de u$s2.200 a u$s1.820, una merma del 12%. Por su parte, Globant inició el año a u$s66 y actualmente se encuentra en u$s40, lo que equivale a una caída del 39%.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, señala que el mercado está demandando a estas empresas una reducción significativa de costos, especialmente en gasto en personal. «Con la implementación de la inteligencia artificial, muchas empresas tecnológicas deben optimizar sus estructuras para mejorar la productividad», añade.

Sin embargo, se observa que incluso gigantes como Meta y Microsoft han realizado recortes de hasta el 10% en sus plantillas, sin que esto se refleje, por el momento, en una mejora de los resultados.

Mercado Libre: Desafíos en el Balance por Inversiones Estratégicas

La situación de Mercado Libre es complicada. Aunque el analista José Bano mantiene una visión positiva y considera que la empresa está en un buen camino, reconoce que su último balance no fue favorable. «No reportó buenos resultados y eso la afectó», puntualiza.

Sin embargo, Bano resalta que las recientes decisiones de la compañía, incluyendo la oferta de delivery gratuito en Brasil y su inversión en logística, son pasos necesarios para ganar cuota de mercado, aunque sacrifiquen ganancias a corto plazo.

Resiliencia y Oportunidades Futuras

A pesar de la caída del 12% en sus acciones, desde el Área de Research de Banco Comafi aseguran que «Mercado Libre atraviesa un sólido momento operativo». La firma ha mantenido un crecimiento en sus ingresos durante 28 trimestres consecutivos, logrando récords en rentabilidad y flujo de caja en 2025.

Con una relación de precios que ha bajado drásticamente, de 25 veces sus ventas en 2021 a solo 2.5 en la actualidad, los analistas ven una oportunidad para los inversores a mediano y largo plazo.

Globant: Desafíos Estructurales y Necesidad de Innovación

En comparación, la situación de Globant es más compleja. La firma ha experimentado una caída del 42% en su cotización en 2026, reflejando un descenso del 4.7% en sus ingresos anuales. El impacto de la inteligencia artificial está generando presión sobre su modelo de negocio, lo que complica su capacidad de monetización y la necesidad de una reconversión efectiva.

La incertidumbre sobre su futuro y la modernización de su enfoque tradicional han llevado a los analistas a ser cautelosos. «Hasta que Globant no estabilice ingresos y márgenes, el riesgo permanecerá presente», advierten.

Diferencias Fundamentales en la Estrategia

Damián Vlassich, de IOL Inversiones, expresa que, aunque Mercado Libre y Globant operan en ámbitos distintos, ambas empresas enfrentan el mismo desafío: demostrar que su era de crecimiento no ha terminado. Mientras que Mercado Libre se encuentra bajo evaluación por sus márgenes, Globant lidia con problemas más serios en su facturación y productividad.

Así se vislumbra un panorama de desafíos y oportunidades en el futuro para estas dos gigantes, quienes deberán adaptarse e innovar en un entorno económico creciente en incertidumbre.