Inde Rivadavia se enfrenta a Fluminense por un lugar en octavos de final

El equipo mendocino, en su mejor momento histórico, está listo para enfrentar a Fluminense en un encuentro crucial.

Este miércoles, Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentará al Fluminense de Brasil, en un apasionante partido por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. La victoria es fundamental para asegurar su clasificación a los octavos de final y el primer puesto de su grupo.

Todo Listo para el Gran Encuentro

El encuentro está programado para las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas. Los aficionados podrán seguir la cobertura en vivo a través de la Agencia Noticias Argentinas, además de verlo por Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado para este importante partido es el uruguayo Gustavo Tejera, que será asistido por su compatriota Antonio García en el VAR.

Independiente Rivadavia: Un Momento de Éxito

El equipo llega al partido en un estado de forma excepcional, habiendo ganado los tres primeros encuentros de la fase de grupos, lo que lo posiciona en la cima del Grupo C con puntaje perfecto. Con una victoria ante el Fluminense, podría sellar su pase a la siguiente ronda. Incluso un empate podría ser suficiente, dependiendo del resultado entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.

Un Desempeño Sobresaliente en el Torneo Apertura

No solo en la Copa Libertadores, sino también en el Torneo Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti han demostrado su calidad, finalizando en primer lugar en la Zona B con 34 puntos. Este éxito los tiene entusiasmados de cara a los playoffs que comienzan este fin de semana.

Fluminense en Busca de una Reacción

Por otro lado, Fluminense ha tenido un inicio complicado en esta edición de la Copa Libertadores, logrando solo un punto en sus tres partidos previos. Los dirigidos por Luis Zubeldía necesitan urgentemente un resultado positivo para no quedar al borde de la eliminación.

Formaciones Probables

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Detalles del Partido

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Antonio García (Uru)

Hora: 21:30

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium