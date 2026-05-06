Cómo Pagan los Argentinos: Tarjetas de Débito, Crédito y QR

La transformación del panorama financiero argentino es evidente: los pagos con códigos QR están experimentando un auge sin precedentes, mientras que las transacciones con tarjetas de débito y crédito se desploman a niveles históricos.

El último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina revela datos sorprendentes sobre el uso de los medios de pago. A medida que las transacciones con tarjetas están en declive, los pagos a través de QR están alcanzando cifras récord, con casi 100 millones de operaciones mensuales.

Caída de las Tarjetas: Un Análisis Profundo

Las cifras no mienten. En febrero, las tarjetas de débito superaron a las de crédito en transacciones, con 160,4 millones de operaciones por $4,8 billones frente a 153 millones por $8,9 billones. Ambas modalidades sufrieron caídas interanuales significativas: un 9,5% en débito y un 7,7% en crédito. Sin embargo, lo más alarmante es que el uso de estas herramientas nunca ha sido tan bajo en los últimos 30 meses.

Pagos con QR: Un Ascenso Imparable

En el otro extremo del espectro, los pagos realizados a través de códigos QR han tenido un crecimiento extraordinario. De 28,8 millones de transacciones por $225,6 millones, se pasó a 99,6 millones por $2,3 billones, lo que representa un asombroso incremento del 246% en transacciones y del 920% en volumen en comparación con el año anterior.

Las Razones Detrás de la Caída en el Uso de Tarjetas

Diego Kupferberg, analista de Banca y Fintech, explica que el declive en el uso de tarjetas tiene fundamentos distintos para cada una. La caída en el uso del débito, según él, se relaciona con un fenómeno estructural, donde el QR ha comenzado a reemplazar las funciones que antes cumplía el plástico. Por su parte, el uso del crédito se ve afectado por el alto nivel de morosidad y cambios en los hábitos de consumo.

Un Cambio de Mentalidad ante las Deudas

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech, también menciona que muchos argentinos están adoptando un control más estricto sobre sus gastos, en respuesta a la creciente presión de las deudas. «La cautela frente al endeudamiento está cambiando la forma en que los consumidores utilizan sus medios de pago», afirma.

El Futuro del Pago: QR vs. Tarjetas de Crédito

Si bien el QR todavía no ha superado a las tarjetas en términos totales de transacciones y dinero movido, la tendencia es clara: el QR está tomando protagonismo en el mercado. Balatti, country manager de Stefanini, sostiene que este cambio es irreversible, especialmente entre los segmentos de la población de ingresos bajos.

La Persistencia de las Tarjetas de Crédito

A pesar del auge del QR, las tarjetas de crédito seguirán teniendo un papel fundamental en el ecosistema de pagos, principalmente debido a la posibilidad de financiar compras en cuotas, una práctica profundamente arraigada en la cultura argentina.

Adaptación al Cambio: Nuevos Métodos de Pago

La realidad es que la migración hacia métodos de pago más innovadores, como el QR, no implica el fin del uso de tarjetas, sino un ajuste en cómo y cuándo se utilizan. Los consumidores pueden optar por el QR para transacciones diarias, mientras que recurren a tarjetas de crédito para compras mayores.

Lo que está claro es que el panorama de medios de pago en Argentina está en plena transformación, marcando el paso hacia un futuro donde la comodidad y la usabilidad son primordiales.