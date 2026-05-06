Créditos Hipotecarios: ¿Cuánto Debes Ganar para Comprar un Departamento en Mayo de 2026?

El regreso de los créditos hipotecarios UVA en 2024 trae esperanzas, pero también interrogantes sobre la capacidad de los argentinos para acceder a su vivienda propia.

El acceso a un crédito hipotecario se convierte en un desafío en el actual panorama económico. Conocé los nuevos requisitos y lo que realmente se necesita para acceder a estas líneas de financiamiento.

El Desafío de Calificar para un Crédito Hipotecario

Uno de los grandes interrogantes de quienes desean acceder a un crédito hipotecario es: ¿cuánto hay que ganar para calificar? El principal obstáculo es acreditar ingresos suficientes que respalden la cuota mensual del préstamo.

Requisitos en Aumento: Tasas de Interés y Scoring Crediticio

El encarecimiento de las tasas de interés por parte de las entidades bancarias, sumado a un endurecimiento en los criterios de evaluación crediticia, han hecho que los Requisitos para obtener un préstamo sean cada vez más exigentes. La falta de fondeo en los bancos y la incertidumbre económica generan un ambiente complicado para los posibles prestatarios.

Esperanza Regresiva: Nuevas Oportunidades en el Mercado

A pesar de la situación adversa, algunos bancos han comenzado a ofrecer tasas inferiores al 10%, brindando un rayo de esperanza a aquellos que buscan financiar su hogar.

¿Qué Ingresos se Requieren para un Crédito Hipotecario UVA?

Algunos bancos ya han definido los ingresos mínimos necesarios para acceder a estas líneas de crédito. Sin embargo, es crucial entender que la cuota inicial debe representar al menos una cuarta parte del ingreso mensual del solicitante o de los solicitantes. Esto implica que, aun cuando se establecen ingresos mínimos, el cumplimiento de este requisito es indispensable.

El Contexto Económico: Un Escenario Desafiante

La relación entre los créditos disponibles y la capacidad de pago de los potenciales prestatarios hace que el sueño de adquirir una vivienda a través de un préstamo hipotecario sea más complicado. Las tensiones en el sistema bancario, así como las exigencias de ingresos superiores al promedio salarial en el país, subrayan la paradoja: los créditos han vuelto, pero siguen siendo inalcanzables para muchos.

Variación en Cuotas Iniciales entre Entidades Financieras

Al comparar las ofertas de diferentes bancos, es evidente que la tasa de interés influye directamente en el monto de la cuota inicial. A continuación, se presenta un análisis sobre el pago mensual estimado de un préstamo de $100 millones a 20 años, desglosado por entidad financiera.