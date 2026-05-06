Investigan a un grupo por el abuso de una niña de 12 años: la dejaron desmayada y desangrada en su hogar.

Una conmoción sacude a la zona norte de Rosario tras el escalofriante caso de abuso sexual que habría sufrido una niña de 12 años. La menor, que salió a visitar a una amiga, regresó a su hogar en un estado crítico, siendo transportada por un grupo de desconocidos.

El Lanzamiento de la Pesadilla

El domingo por la tarde, alrededor de las 17 horas, la niña salió de su casa ubicada en José Ingenieros al 8400. Sin embargo, en el camino comenzó a sentirse mal y fue auxiliada por una pareja. Después de ese momento, la menor perdió la memoria sobre lo que ocurrió.

Un Regreso Desgarrador

Dos horas más tarde, cinco personas, incluyendo cuatro mujeres y un hombre, la llevaron de vuelta a su hogar en una camioneta. Fue su hermana quien la encontró desmayada a la entrada de su vivienda, presentando serias lesiones y hemorragias.

La Terrible Revelación

“La dejaron desmayada, con pocos signos vitales y desangrada”, relató la madre de la niña, quien la trasladó de inmediato al Hospital de Niños Zona Norte. Allí, los médicos confirmaron que había sufrido un desgarro interno y había perdido una cantidad significativa de sangre.

Investigación en Curso

La denuncia sobre el hecho fue presentada en la subcomisaría local, lo que llevó a la intervención de la Secretaría de Niñez de Santa Fe. La fiscal Mariángeles Lagar se encuentra analizando imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir los acontecimientos y establecer qué sucedió.

Detenidos y Testimonios

Hasta el momento, no hay detenidos relacionados directamente con el abuso. Sin embargo, una mujer de 63 años fue demorada, pero posteriormente liberada por falta de pruebas concretas. La menor continuará su recuperación en el hospital y, tras ello, será interrogada en Cámara Gesell.

Varias Hipótesis en el Aire

Los investigadores manejan diversas teorías sobre lo sucedido. Un grupo de cinco personas fue visto llevando a la niña hasta la casa de su abuela, donde un hombre esperó en el vehículo. Existen conjeturas de que pudo haber sido llevada a una iglesia para recibir ayuda, o bien que fue dejada en un estado crítico en la vereda, lo que generó el desmayo.

Un Caso que Impacta a la Comunidad

La sociedad rosarina está consternada ante este trágico suceso, que resalta la necesidad de brindar seguridad y protección a los más vulnerables. Este caso, que aún tiene muchas incógnitas, espera ser esclarecido con la declaración de la víctima, una vez que se recupere completamente.