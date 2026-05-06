Euro Blue: Cierre del Martes 5 de Mayo

El 5 de mayo de 2026, el valor del euro mostró un comportamiento significativo en el mercado argentino, destacando diferencias notables entre sus distintas modalidades de operación. Aquí te contamos todos los detalles.

Euro Blue: Cotización en Aumento

Este martes 5 de mayo, el euro blue marcó un cierre de $1.740,75 para la compra y $1.709,75 para la venta. Como es habitual, el valor de la divisa en el mercado informal se mantiene por encima del oficial, reflejando la tensión económica actual.

Euro Oficial: Estabilidad en los Bancos

En el ámbito bancario, el Banco de la Nación Argentina (BNA) reportó un cierre del euro oficial de $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta este mismo día, asegurando una referencia más estable y accesible para los usuarios.

Valores del Euro en Diferentes Instituciones Bancarias

La cotización del euro en varios bancos argentinos este martes 5 de mayo fue la siguiente:

Banco Ciudad: $1.590,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Banco Nación: $1.580,00 (compra) y $1.680,00 (venta).

Banco Supervielle: $1.610,00 (compra) y $1.721,00 (venta).

Banco Francés: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Cotización del Euro Tarjeta

El euro tarjeta, también conocido como euro turista, se posicionó en el mercado con un valor de $2.201,86 para la compra y $1.597,97 para la venta, proporcionando una opción importante para quienes viajan o realizan gastos en el extranjero.

El Dólar Blue: Otro Actor Clave en el Mercado

En paralelo, el dólar blue se estableció en $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta, consolidando su rol en el mercado de divisas como un barómetro de las expectativas económicas de los argentinos.