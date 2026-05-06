Texas solicita ayuda federal por tormentas: ¿Quiénes pueden obtener préstamos de desastre?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha presentado una solicitud a la Small Business Administration para que se emita una declaración de desastre que facilite la ayuda económica a varias comunidades del norte del estado, tras los severos fenómenos meteorológicos que han ocasionado graves daños.

Las tormentas impactaron diversas localidades, causando destrucción en viviendas, negocios e infraestructura esencial. La iniciativa busca que el gobierno federal evalúe las pérdidas y habilite programas financieros para la recuperación.

Una Solicitud Urgente para Acelerar la Ayuda

La solicitud de Abbott se focaliza en los condados que sufrieron las peores consecuencias de vientos fuertes, granizo e intensas lluvias. El gobierno estatal ha indicado que esta acción es vital cuando los recursos locales no son suficientes para enfrentar la magnitud del desastre.

“Las recientes tormentas han dejado a muchos texanos enfrentando grandes dificultades”, señaló Abbott, instando a la SBA a actuar con celeridad.

Oportunidades para la Recuperación

Los préstamos de bajo interés están destinados a residentes, propietarios y pequeñas empresas afectadas. Aunque aún no se ha abierto el proceso para solicitar estos fondos, la elegibilidad dependerá de la evaluación realizada por la agencia federal.

Reportando Daños y Recibiendo Asistencia

Abbott enfatizó la importancia de que todos los texanos envíen reportes de daños para enriquecer el análisis. Se puede hacer en línea y se recomienda visitar el Portal de Desastres de TDEM para más información sobre las condiciones climáticas severas.

El Impacto de un Frente Frío

Las severas tormentas fueron desencadenadas por un frente frío que atravesó el norte de Texas, especialmente afectando el área de Dallas-Fort Worth, y generando lluvia intensa y cambios abruptos en la temperatura.

De acuerdo con el San Antonio Express-News, el sistema meteorológico también estuvo asociado con un riesgo moderado de tormentas severas, incluyendo granizos de gran tamaño y vientos destructivos que dañaron propiedades y vehículos.

Daños Estructurales y Víctimas

Informes de The Guardian indican que las intensas tormentas en la región central de EE. UU. incluyeron un tornado que causó daños en Texas, resultando en lesiones y daños severos a la infraestructura. Este evento climático continúa afectando gravemente a la población y los bienes materiales en la región.