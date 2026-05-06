ONU exige a Israel la liberación inmediata de dos activistas de la flotilla de ayuda a Gaza

La comunidad internacional muestra preocupación tras la detención de dos activistas en una misión humanitaria hacia Gaza. La ONU exige su liberación inmediata y una investigación sobre las denuncias de maltrato.

El miércoles, las Naciones Unidas hicieron un llamado urgente a Israel para que libere a dos activistas, Saif Abukeshek de España y Thiago Avila de Brasil, quienes fueron arrestados mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. La ONU también solicitó una investigación en respuesta a preocupantes relatos sobre el trato que han recibido.

Detención en Alta Mar

Abukeshek y Avila fueron parte de un grupo de activistas en una flotilla hacia Gaza interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales el pasado jueves. Actualmente, se encuentran en una prisión en Ashkelon. El portavoz de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, urgió a Israel a «liberar incondicionalmente» a estos miembros de la Global Sumud Flotilla, detenidos sin cargos.

Solidaridad con Gaza

La misión de la flotilla, que partió de Francia, España e Italia, tenía como objetivo romper el bloqueo impuesto por Israel y proporcionar asistencia a la población palestina en Gaza, que enfrenta una crisis humanitaria profunda. «No es un delito mostrar solidaridad y tratar de enviar ayuda humanitaria», enfatizó Kheetan.

Denuncias de Maltrato

Los representantes de los activistas han señalado abusos por parte de las autoridades israelíes, quienes han estado en huelga de hambre durante los últimos seis días. Las «perturbadoras cuentas de un tratamiento severo» han llevado a la ONU a solicitar una investigación y garantizar que «los responsables sean llevados ante la justicia».

Demandas para Mejorar la Situación Humanitaria

El portavoz también demandó el fin de la detención arbitraria y la derogación de la legislación sobre terrorismo considerada incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, instó a Israel a levantar el bloqueo sobre Gaza y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes.

Posición de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, anunció que los activistas interceptados serán retornados a Grecia en coordinación con el gobierno griego, agradeciendo su disposición para recibir a los participantes de la flotilla. Sa’ar subrayó que Israel no permitirá la violación de su bloqueo naval legal sobre Gaza.

Históricamente, Israel ha menospreciado estas flotillas, considerándolas actos de provocación más que iniciativas humanitarias genuinas. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, describió a la flota como «provocativa».