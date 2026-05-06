La Justicia de Brasil confirma condena por abuso sexual contra Thelma Fardin, rechazando recursos de Juan Darthés

La justicia brasileña ratificó la pena de seis años de prisión para Juan Darthés tras una larga batalla judicial, en la que se encontró culpable del abuso sexual cometido contra la actriz Thelma Fardin.

La decisión judicial y su impacto

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil desestimó los recursos interpuestos por la defensa de Juan Darthés, reafirmando así su culpabilidad. La actriz Thelma Fardin expresó su preocupación por la presencia del actor en contacto con el público, mencionando que su condena debe ser cumplida para garantizar la seguridad de todas.

Detalles del veredicto

Con la confirmación de su condena, Darthés deberá cumplir la pena bajo un régimen de semiabierto, lo que le permite salir durante el día, aunque tendrá que regresar a la prisión por las noches.

Un hito significativo en la lucha contra la violencia de género

Amnistía Internacional destacó la resolución como un paso esencial en la búsqueda de justicia por violencia sexual, subrayando la importancia de escuchar y valorar las denuncias de las víctimas. La decisión judicial enfatiza que los hechos ya fueron probados, sin posibilidad de reanudar el debate sobre las pruebas presentadas durante el juicio.

La vida de Darthés en Brasil

Desde 2018, el actor ha residido en Brasil, país de su nacionalidad, evitando así una posible extradición a Nicaragua, donde la denuncia fue inicialmente presentada. Su entorno actual incluye a su esposa, quien también se adhirió a una comunidad religiosa.

La reacción de Thelma Fardin

Tras conocerse la ratificación de la condena, Fardin compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. «Ganamos otra vez», declaró, agradecida a todas las personas que la apoyaron a lo largo del proceso de ocho años que culminó en esta victoria judicial.

Un largo camino hacia la justicia

El proceso de Fardin comenzó el 4 de diciembre de 2018, cuando realizó la denuncia por abuso sexual agravado. A lo largo del tiempo, las decisiones judiciales fluctuaron hasta llegar a la condena firme, que finalmente reconoció la verdad detrás de su relato.

La abogada de Fardin y la próxima etapa del caso

La abogada Carla Junqueira señaló que, aunque todavía no hay una fecha definida para el encarcelamiento de Darthés, la situación es inminente. Fardin se muestra aliviada por la decisión y espera que su condena se efectúe pronto. Además, la abogada confirmó que el actor cumplirá su pena en condiciones de máxima seguridad, dentro de un pabellón correspondiente a delitos de abuso.

Próximos pasos en el proceso legal

Los abogados de Darthés han intentado presentar recursos adicionales, aunque la posibilidad de que sean considerados es remota. El tribunal rechazó previamente dos recursos extraordinarios, sellando un capítulo vital en este caso emblemático.