Apagones de gas en el norte: Empresarios alzan su voz ante la crisis invernal

El invierno aún está por llegar, pero la industria tucumana ya enfrenta un oscuro panorama. Mientras Vaca Muerta sigue produciendo a niveles récord, la crisis en el transporte de gas podría complicar el funcionamiento del sector productivo, llevando a la amenza de cortes de suministro en meses críticos.

Los primeros indicadores de alerta han surgido en Tucumán, donde las empresas distribuidoras han advertido sobre la posibilidad de interrupciones en el suministro de gas. Esto se debe a cambios en la regulación del Gobierno que incrementarían los costos de energía para los sectores más vulnerables de la economía local, especialmente durante la temporada alta de la producción de azúcar y limón.

Desabastecimiento y Problemas Estructurales

Tucumán enfrenta un doble desafío: la escasez de gas proveniente de fuentes del norte y la insuficiencia de infraestructura para transportar energía de manera eficiente desde la reconocida formación neuquina. Con la llegada del frío, la priorización del abastecimiento para centros de consumo masivos (como Buenos Aires y la región centro) deja a las fábricas en una posición desfavorable.

Advertencias de las Distribuidoras

Distribuidoras como Naturgy han informado a las fábricas que en caso de baja temperatura, las necesidades domiciliarias tendrán prioridad. Esto impactaría principalmente a los contratos «interrumpibles», que se caracterizan por permitir cortes de suministro sin penalización. Sin embargo, los industriales ya están preocupados por la posibilidad de que incluso los contratos «en firme» puedan verse afectados.

Demandas Urgentes de la Unión Industrial

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) ha hecho un llamado a las autoridades provinciales y nacionales para que intervengan en la situación actual. La vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani, expresó su preocupación por cómo estos cambios impactarán en la industria local. «Nos han comunicado que incluso aquellos con servicios ininterrumpibles podrían sufrir interrupciones», afirmó.

El Contexto Macroeconómico y su Impacto

La crisis energética llega en un momento delicado para la economía local, que ya enfrenta una contracción significativa. El impacto del corte de suministro podría ser devastador para sectores que ya lidian con la caída del consumo. «Las fábricas operan apenas al 60% de su capacidad», reveló Andriani.

Infraestructura Agotada y Necesidades Inmediatas

La falta de infraestructura y el agotamiento de la Cuenca Noroeste han llevado a los industriales a buscar soluciones rápidas. Aunque la Reversión del Gasoducto Norte se presenta como una alternativa viable, las obras aún están en progreso y podrían no coincidir con el inicio de la temporada invernal.

Desafíos de Precios y la Respuesta del Gobierno

La Secretaría de Energía ha decidido realizar cambios en la distribución del gas, buscando hacer el sistema más eficiente. Sin embargo, los costos derivados de la compra de gas en cuencas distantes podrían aumentar significativamente. Según la UIT, las reducciones de capacidad obligan a las distribuidoras a adecuar sus contratos de transporte, lo que afectará a la industria local.

Proyecciones y Preocupaciones Futuras

Con temperaturas aún favorables, las industrias de Tucumán deben prepararse para una eventual baja en el termómetro. Las distribuidoras advierten que cuando las temperaturas caigan entre 8 y 10 grados, se abrirá la puerta a posibles restricciones en el suministro industrial.

Un Nuevo Rol del Estado en la Energía

Ante la urgencia, el Gobierno ha decidido no privatizar la importación de gas y ha optado por que la estatal Enarsa asuma esta función. Sin embargo, los buques regasificadores llegarán entre junio y agosto, lo que deja un vacío considerable en el abastecimiento.