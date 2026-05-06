Diego Santilli regresa al PRO: Cumbre con Ritondo y varios intendentes bonaerenses

Diego Santilli: regreso al PRO y encuentro clave con intendentes bonaerenses

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reintegró este martes a la dinámica del PRO al participar de un importante encuentro encabezado por Cristian Ritondo, presidente del partido en Buenos Aires, donde se reunieron varios intendentes.

La reunión, celebrada en la sede del PRO en Balcarce, se centró en el análisis de la situación de los municipios bonaerenses, el avance de las obras públicas y las políticas implementadas en cada distrito. Intendentes de varias localidades intercambiaron diagnósticos sobre sus realidades y acordaron fortalecer la comunicación con el Gobierno nacional.

Un contexto político significativo

Más allá de su carácter institucional, este encuentro marca un hito en la carrera de Santilli. Es el primer evento partidario sustancial desde que asumiera como ministro en el gabinete de Javier Milei, lo que ha generado expectativas sobre su futuro en el PRO.

Relaciones interpartidarias

A lo largo de su gestión, Santilli ha mantenido una amistad con Ritondo y otros miembros del PRO, aunque se había ausentado de eventos significativos organizados por el histórico líder Mauricio Macri, como el lanzamiento del partido en marzo y la cena de la Fundación Pensar en abril. Su alejamiento de la vida interna del partido había sido notorio, pero su regreso sugiere un intento de reaumentar protagonismo.

Prioridades en la agenda

A pesar de las tensiones internas, cerca de Santilli afirmaron que el objetivo principal fue abordar cuestiones de gestión municipal y mejorar la relación entre la Nación y los distritos. Intendentes presentes consideraron que la participación del ministro es esencial para facilitar la resolución de pendientes con la administración nacional.

La compleja relación con La Libertad Avanza

En el marco de un PRO que se encuentra redefiniendo su relación con La Libertad Avanza, Santilli se perfila como un protagonista clave. Su cercanía con el entorno millenial lo posiciona como candidato a gobernador en las próximas elecciones provinciales, lo que aumenta su relevancia ante las decisiones que debe tomar el partido.

Reuniones futuras y activación del partido