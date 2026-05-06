Se Prevén Tormentas y Vientos Fuertes para Hoy

El clima en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se tornará inestable en las próximas 48 horas, con lluvias y ráfagas de viento que estarán en el horizonte.

En la madrugada, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7 grados. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 8 grados y vientos que cambiarán al sudoeste.

Inestabilidad en la Tarde

Las condiciones climáticas se complicarán hacia la tarde, con alta probabilidad de lluvias y una temperatura máxima de 12 grados. Por la noche, se anticipan precipitaciones intensas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 59 km/h desde el sector sur.

Perspectivas para el Jueves

El jueves comenzará con lluvias consistentes, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 70% y el 100%. Las temperaturas se mantendrán frías, con un mínimo de 6 grados por la mañana y un máximo de 9 grados.

A medida que avance el día, la velocidad del viento también aumentará, con ráfagas que podrían iniciar en 59 km/h y llegar hasta 87 km/h al finalizar la jornada.

Lluvias en la Cordillera: Esquel a la Vista

Esquel también sentirá las inclemencias del tiempo este miércoles 6, con lluvias que comenzarán desde la madrugada. Se extenderán de forma intermitente durante la mañana y la tarde, perdiendo intensidad hacia el final del día con lloviznas.

Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 9°C, manteniéndose frías durante todo el día.

Alertas en Trelew por Lluvias Intensas

En Trelew, se espera un panorama de lluvias sostenidas, con probabilidades que rondan entre el 70% y el 100% a lo largo de la jornada. El clima se mantendrá fresco, con temperaturas que variarán de 8°C a 14°C.

Las ráfagas de viento comenzarán a soplar hacia la noche, alcanzando velocidades de entre 51 y 59 km/h.

Situación Climática en Puerto Madryn

Puerto Madryn no quedará exento de las lluvias intensas que se prevén desde la madrugada hasta el cierre del miércoles. No se anticipan cambios en la nubosidad o la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán más templadas en comparación con otras localidades, registrando mínimas de 10°C y máximas que llegarán a 15°C, junto con ráfagas de viento de hasta 59 km/h por la tarde.