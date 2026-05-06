Top 10 Series de Netflix en Colombia: ‘Hombre en llamas: Temporada 1’ Lidera el Ranking

Netflix, la plataforma de streaming líder, revela semanalmente el ranking de las series más vistas en Colombia, proporcionando un vistazo fascinante a las preferencias de los espectadores. Esta lista no solo guía sobre qué maratonear, sino que también refleja las tendencias culturales del momento.

Top 10 de las series más vistas en Netflix Colombia (27 de abril – 3 de mayo)

Durante la semana pasada, del 20 al 26 de abril, el ranking fue liderado por “Perfil falso: Temporada 3”, seguido de cerca por “Ronaldinho: Miniserie” y “Un amor que no se agota: Miniserie”.

Un panorama del consumo audiovisual actual

La lista de series más populares no solo refleja los gustos del público colombiano, sino que confirma el papel crucial de Netflix como epicentro del entretenimiento. Esta plataforma ha revolucionado la forma en que consumimos historias, abarcando una variedad de géneros desde el suspenso hasta el drama, y capturando la atención de diversas audiencias.

Tendencias y narrativas en auge

El Top 10 de Netflix resalta no solo las series más vistas, sino que también ilustra las tendencias culturales emergentes y los géneros que están ganando popularidad. Cada semana, la selección nos permite conectar con relatos que tocan fibras emocionales y generan conversación entre los espectadores.